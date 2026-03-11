Ecco come Kia EV2 ha studiato per diventare il mini SUV più silenzioso

Kia EV2 punta sul comfort acustico: vetri stratificati, gomme silenziose e isolamento da ammiraglia per il mini SUV elettrico

Passare all’elettrico è un po’ come spegnere la TV in una stanza piena di gente: all’improvviso inizi a sentire tutti quei piccoli rumori che prima il ''rumore bianco'' del motore termico aiutava a confondere. Il fruscio dello specchietto, il sasso che sbatte nel passaruota, l’inverter che fischia.

Per questo, in Kia non si sono limitati a togliere i pistoni, ma si sono messi a dare la caccia a ogni singolo decibel molesto. Il risultato? La Kia EV2 promette di essere la ''piccola'' più silenziosa del segmento B-SUV.

Kia EV2, test acustici in laboratorio per escludere le variabili di strada e meteo

Caccia alle alte frequenze

Sviluppata, ingegnerizzata e prodotta in Europa per noi europei (che siamo notoriamente dei pignoli quando si parla di comfort), la EV2 è stata passata ai raggi X dai tecnici del centro tecnico di Rüsselsheim. Pablo Martínez Masip, pezzo grosso del prodotto Kia, lo dice chiaramente: senza il brontolio di un diesel a mascherare tutto, ogni vibrazione diventa un dramma.

Per evitare l’effetto ''scatola di sardine rumorosa'', hanno usato simulazioni numeriche avanzate prima ancora di costruire il primo prototipo. Poi sono passati ai test sui rulli (i banchi dinamometrici NVH), isolando le frequenze critiche una per una, lontano dai capricci del meteo o dell’asfalto variabile.

Kia EV2, il manichino misura il rumore percepito dai passeggeri

Blindata contro il vento (e i sassi)

Ma in pratica, cosa cambia per te che la guidi? Un bel po'. Per ridurre il rumore di rotolamento, la EV2 monta pneumatici acustici specifici, ma non si sono fermati lì: hanno imbottito i passaruota con materiali fonoassorbenti e piazzato tappetini speciali che filtrano i suoni a bassa frequenza.

Se poi ti metti in autostrada, a proteggere i tuoi timpani ci pensano il parabrezza acustico e i cristalli laterali stratificati (una chicca non scontata su una compatta). L’obiettivo è farti sentire coccolato anche quando l’aria spinge forte sui montanti.

Kia EV2, le auto elettriche fanno rumori prodotti dall'elettronica

Addio ai fischi ''elettrici''

Anche i motori elettrici sanno essere fastidiosi. Inverter e convertitori DC/DC amano generare quel sibilo acuto che alla lunga stanca. Kia ha risposto con un pacchetto isolante dedicato: una barriera interna nella plancia, un assorbitore nel frunk (il bagagliaio anteriore) e un sottoscocca ottimizzato che sigilla il rumore sotto l'auto.

Persino il suono per i pedoni e gli avvisi del limite di velocità sono stati tarati per essere chiari ma mai invadenti. Insomma, sicurezza sì, ma senza stress acustico.

Kia EV2 in ricarica al El Prix Winter Test Drive

Non solo silenzio: i numeri

Sotto questa carrozzeria ''zen'', la EV2 rimane un’auto di sostanza. Due opzioni per la batteria: 42,2 kWh (circa 317 km di autonomia) o 61,0 kWh per spingersi fino a 453 km (dati WLTP in fase di omologazione). La ricarica è a 400V, con il supporto alla carica bidirezionale (V2L) e un caricatore di bordo fino a 22 kW in AC.

Dentro c'è spazio per le gambe, 362 litri di bagagliaio e il triplo display che ormai è il marchio di fabbrica delle nuove Kia. Insomma, la EV2 non è solo la compatta più silenziosa del gruppo, ma è anche una piccola che ti fa viaggiare con il comfort delle grandi. Scopri tutto su Kia EV2 nel nostro video live.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/03/2026