Kia adesso ha troppi e-SUV e questo lo fa fuori (ed è giusto così)

Era ora, con tutto il rispetto e pure un po' di affetto. Kia si decide a mandare in pensione Niro EV, solo la EV, non il modello in sé, che in altre motorizzazioni ha ancora il suo perché.

La de-elettrificazione di Kia Niro comincia in Corea, dove l'alterego Kia di Hyundai Kona sopravvive solo come ibrido e le scorte residue della EV vengono smaltite come souvenir d'epoca.

Bye bye Kia Niro EV, ci mancherai (ma solo un po')

Era ora non perché Kia Niro elettrica ci stia antipatica. Ma perché nel 2026 la gamma Kia brulica ormai di SUV compatti elettrici nativi: EV3, presto EV2, un po' più su EV5 e per adesso può bastare (ah no, ci sarà anche EV1). Tutti modelli nati su piattaforme EV pure, con ricariche lampo e autonomie da capogiro.

Con Kia EV3, Kia Niro EV è di troppo

Niro EV, con i suoi 204 CV e circa 450 km di range, era un po' il cugino goffo: nata da un telaio ibrido degli anni '10, tra i fratelli più moderni e spaziati si sentiva in prestito.

Cioè immagina un dodo in un'arena di velociraptor: carino, ma fuori tempo massimo.

Kia sposta dunque le risorse sui ''veri'' EV, lasciando Niro al ruolo di ibrida affidabile, perfetta per chi non vuole ancora staccarsi del tutto dal motore termico. Ricordati che qui esiste anche in edizione tri-fuel ibrido a GPL, quasi un unicum su piazza.

Kia Niro HEV GPL: full hybrid a gas. What else?

Nel momento in cui andiamo in stampa, in Italia Niro EV è ancora ordinabile. Ma è questione di settimane, il tempo di esaurire gli esemplari in stock.

Un addio che non è una perdita, ma un alleggerimento: meno confusione nel listino, più focus su ciò che conta. Brava Kia, hai capito che era ora di semplificarci un po' la vita.

Fonte: CarScoops

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/03/2026