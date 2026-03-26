Infotainment e sport: Kia lancia i temi dedicati ai Mondiali di calcio FIFA 2026

Kia amplia la propria offerta digitale introducendo sedici nuovi temi per il display dei suoi modelli dedicati alla Coppa del Mondo FIFA 2026.

Personalizzazione digitale in chiave sportiva

L’iniziativa si inserisce nella strategia del marchio per aumentare il coinvolgimento degli utenti attraverso l’infotainment di bordo, trasformando l’esperienza di guida in un’estensione della passione calcistica globale (guarda nuova Kia EV2).

Kia Display Themes: la casa coreana lancia le animazioni digitali dedicate a FIFA 2026

Un ecosistema connesso e accessibile

I nuovi Display Themes sono disponibili per i modelli dotati di sistema multimediale ccNC e possono essere scaricati gratuitamente tramite il Kia Connect Store. Il servizio sarà attivo in Europa, Stati Uniti e Corea del Sud fino al 31 agosto 2026, in concomitanza con i Campionati del Mondo di Calcio.

Temi ispirati alle nazioni e ai tifosi

La collezione comprende 17 opzioni totali, tra cui:

Un tema globale con grafica ufficiale del torneo

15 temi nazionali dedicati ai Paesi partecipanti

Un tema speciale legato al progetto giovani OMBC Cup

Questi temi integrano colori, animazioni e informazioni personalizzate, rendendo il display un elemento centrale dell’esperienza a bordo.

Kia Display Themes: 17 opzioni per un'esperienza più coinvolgente a bordo

Esperienza immersiva a bordo

Grazie a grafiche dinamiche e contenuti dedicati a FIFA 2026, Kia (guarda la homepage di Kia Italia) punta a creare un ambiente coinvolgente per il conducente. Le animazioni all’avvio e le informazioni di guida personalizzate rafforzano il legame tra tecnologia e intrattenimento.

Strategia globale e partnership

Partner ufficiale FIFA dal 2007, Kia conferma il proprio impegno nella mobilità per i grandi eventi sportivi. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che include future collaborazioni con brand internazionali come Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e NBA, per arricchire ulteriormente l’esperienza digitale dei clienti.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/03/2026