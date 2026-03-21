Prova KIA EV2, come va il piccolo crossover elettrico che vuole conquistare l'Europa

KIA EV2 è un nuovo crossover elettrico compatto con cui la casa automobilistica coreana punta a voler diventare protagonista nel segmento dei B-SUV che in Europa è tra i più importanti. Il 2026 sarà un anno molto importante per le ''piccole'' elettriche. Arriveranno infatti diverse novità come per esempio la nuova Volkswagen ID. Polo o ID. Cross volendo rimanere nel segmento dei B-SUV. Il buon successo della Renault 5 ha dimostrato che c'è interesse per le compatte elettriche di circa 4 metri di lunghezza, proposte al giusto prezzo. KIA vuole quindi essere anche lei protagonista di questo mercato e per questo ha deciso di lanciare sul mercato la nuova EV2, un modello pensato espressamente per il mercato europeo e che sarà prodotto anche nel Vecchio Continente. Infatti questo ''crossoverino'' sarà costruito all'interno dell'impianto di Žilina in Slovacchia.

Com'è e come va la nuova KIA EV2? Siamo volati in Portogallo a Lisbona per conoscerla e per una prima presa di contatto, in attesa di poterla provare in maniera più estesa sulle nostre strade.

Design e interni

KIA EV2

Nuova KIA EV2 è lunga poco più di 4 metri e dimensionalmente parlando i suoi ingombri sono molto simili a quelli della Jeep Avenger. Si tratta quindi del modello elettrico più piccolo della gamma della casa automobilistica coreana. Nonostante le dimensioni facciano pensare a una vettura adatta soprattutto a un utilizzo urbano, KIA ha voluto sottolineare la flessibilità della vettura che grazie alla piattaforma E-GMP specifica per le auto elettriche, offre comunque spazio abbondante all'interno dell'abitacolo. Il tutto unito alla batteria della versione Long Range in grado di offrire una buona percorrenza, EV2 può diventare tranquillamente anche la prima auto di una famiglia. Delle specifiche ne parleremo meglio successivamente.

Intanto ci soffermiamo sull'aspetto e basta uno primo sguardo per capire subito che adotta uno stile che ricalca quello degli altri modelli elettrici di casa KIA, sebbene in questo caso, in scala ridotta viste le sue dimensioni compatte. Le forme sono quelle di un piccolo crossover e il family feeling con il resto della gamma EV di KIA è ribadito dal frontale in cui troviamo la firma luminosa ''star-map'' che oramai è diventata un elemento subito riconoscibile. Dettagli come le protezioni in plastica dei passaruota non fanno altro che richiamare il mondo dei crossover, mentre al posteriore possiamo notare i gruppi ottici collocati molto in basso e alle estremità per sottolineare la presenza su strada della vettura.

A seconda delle versioni, KIA EV2 propone cerchi da 16, 18 e 19 pollici. Quelli di maggiori dimensioni saranno ad appannaggio della GT-Line che si caratterizzerà per una serie di dettagli dedicati che renderanno il look della vettura più sfizioso.

Saliamo a bordo del crossoverino. Dimensioni compatte ma il passo di quasi 2,6 metri fa capire che lo spazio non dovrebbe mancare. Per l'abitacolo KIA fa abbondante uso di plastiche dure alternate a rivestimenti più curati e morbidi come il tessuto. In ogni caso, l'assemblaggio è ben fatto, e anche se non troviamo materiali premium, la sensazione è quella di un ambiente particolarmente curato. A seconda degli allestimenti c'è il pad per la ricarica wireless sempre molto utile e l'illuminazione ambientale personalizzabile, mentre il bracciolo centrale dispone di comodi vani portaoggetti. Dietro troviamo anche le bocchette del climatizzatore insieme ad una porta USB-C che ritroviamo anche davanti (3 in realtà).

Lo stile della plancia non è eccessivamente minimalista, cioè non tutto si gestisce per forza dal sistema infotainment. Soluzione bella dal punto di vista estetico ma poco pratica nell'uso di tutti i giorni. Sulla KIA EV2 troviamo invece pure una serie di più intuitivi comandi fisici come quelli che permettono di gestire la climatizzazione. Apriamo una piccola parentesi. KIA EV2 offre 5 posti. C'è però un'eccezione, perché la versione base è omologata per 4 persone. Dunque, dietro c'è una divanetto per sole 2 persone. Rispetto a quanto detto durante la presentazione Europea del piccolo crossover, in Italia, la versione a 4 posti non avrà il divanetto posteriore scorrevole che permettere di dare priorità allo spazio per i passeggeri o alla capacità di carico.

E parlando proprio del bagagliaio, quanto spazio c'è? 362 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si sale a oltre 1.200 litri. Davanti c'è pure un piccolo frunk da 15 litri, buono per contenere i cavi per la ricarica.

Tecnologia

KIA EV2

Come tutti i modelli di ultima generazione, anche KIA EV2 può contare su tanta tecnologia a disposizione degli utenti. La plancia è infatti dominata da un ampio pannello al cui interno troviamo il display da 12,3 pollici della strumentazione digitale, quello da 5,3 pollici del climatizzatore e quello ancora da 12,3 pollici del sistema infotainment vero e proprio. Grafica personalizzabile e ovviamente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Ci sono pure gli aggiornamenti OTA. Attenzione, la versione entry level della EV2 dispone di un sistema infotainment semplificato chiamata ''ccNC Lite''. Il layout grafico è lo stesso ma ci sono meno funzionalità. Manca ad esempio il navigatore KIA integrato.

Il piccolo crossover elettrico puoi poi contare su di un pacchetto ADAS completo che include sistemi di assistenza alla guida propri di vetture di categorie superiori. Si può quindi arrivare a disporre anche della guida assistita di Livello 2.

Motori, batterie e autonomia

KIA EV2

Due sono le versioni con cui la nuova KIA EV2 è proposta sul mercato: Standard Range e Long Range. La prima può contare su di un motore da 147 CV in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 161 km/h. La batteria è da 42,2 kWh e permette un'autonomia di 317 km. C'è poi la Long Range che arriverà solamente nel corso dell'estate. La potenza del motore è di 135 CV. Scatto da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e velocità massima sempre di 161 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 61 kWh che permette una percorrenza di 453 km.

Tutti i modelli della KIA EV2 possono ricaricare in corrente alternata fino a 11 kW di potenza ma tra gli optional c'è un caricatore da 22 kW per sfruttare al massimo le colonnine Quick. In corrente continua, invece, dal 10 all'80% della batteria servono circa 29-30 minuti. Il piccolo crossover elettrico supporta anche la ricarica bidirezionale ed in particolare la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che permette di utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni. C'è pure il supporto al Plug&Play. Da colonnine come quelle di IONITY sarà sufficiente collegare il cavo per far particolare la ricarica, senza dover utilizzare app o tessere.

Primo contatto, come va su strada

KIA EV2

Innanzitutto, come si sta dentro la nuova KIA EV2? Faccio una premessa, chi scrive supera i 180 cm di altezza. Al posto di guida, trovare la giusta posizione non è affatto un problema. L'esemplare in prova aveva i sedili con la regolazione elettrica e quindi è stato facile prendere le misure. Nessun problema nemmeno con la gambe e le ginocchia. Anche sopra la testa rimanevano ancora diversi cm di spazio. Buona la visibilità, agevolata anche dagli specchietti laterali di buone dimensioni. Da prendere un attimo le misure davanti vista la presenza di un cofano molto alto.

Anche dietro, con i sedili anteriori impostati sulle mie misure, lo spazio non è male, agevolato anche dal fatto che il pavimento è praticamente piatto e quindi c'è spazio per i piedi. Diciamo che le mie gambe sfioravano lo schienale del sedile davanti e sopra la testa in questo caso, lo spazio non era abbondantissimo. Complessivamente, nessun problema. Diciamo che due adulti di circa 175 cm possono viaggiare dietro comodamente anche in viaggi di una certa lunghezza. Il tutto, ricordiamo, su di un'auto di circa 4 metri, ma con un passo di quasi 2,6 metri. KIA ha quindi saputo sfruttare al meglio i vantaggi della piattaforma E-GMP nata espressamente per le auto elettriche.

KIA EV2

E su strada come va? Ho effettuato un breve test drive per una totale di circa 30 km ma per lo più nel traffico della città di Lisbona, con poche possibilità di allungo. Servirà quindi una prova più lunga sulle nostre strade per farsi un'idea migliore del comportamento del piccolo crossover elettrico. In ogni caso, l'assetto appare orientato più al comfort, con sospensioni in grado di assorbire adeguatamente le asperità delle strade. Bene anche l'insonorizzazione su cui KIA ha lavorato molto come ci ha spiegato. Lo sterzo appare leggero, adeguato per un utilizzo cittadino. EV2 non è un fulmine ma nemmeno vuole esserlo ma in quelle poche volte che ho potuto premere con decisione sull'acceleratore, il motore ha risposto sempre molto bene, grazie alla coppia subito disponibile tipica dei motori elettrici.

Dietro al volante ci sono i paddle che permettono di regolare il livello della frenata rigenerativa. Impostando il Livello 3, si rallenta con decisione ed è l'impostazione adatta per la guida in città. L'auto elettrica non si ferma comunque del tutto e quindi per lo stop completo bisognerà sempre utilizzare i freni. E i consumi? Vista la tipologia di strade percorse e il traffico incontrato che portava ad avere un'andatura a singhiozzo, non sarebbe corretto far un'analisi dei consumi. Servirà una prova più approfondita per valutarli.

KIA EV2

In ogni caso, solamente a titolo di curiosità, in questa scenario ho riscontrato un consumo medio compreso tra 9,8 e 10,2 kWh per 100 km.

Scheda tecnica KIA EV2

KIA EV2

Motore elettrico Potenza 147 CV Standard Range - 135 CV Long Range Piattaforma E-GMP (400 V) Velocità 161 km/h 0-100 km/h 8,7 secondi Standard Range - 9,5 secondi Long Range Ricarica AC: 11 / 22 kW - DC: 10-80% 29-30 minuti Trazione anteriore Dimensioni 4.060 mm lunghezza x 1.800 mm larghezza x 1.575 mm altezza 2.565 mm passo Bagagliaio 362 litri Frunk 15 litri Prezzo da 26.600 euro

Prezzi

KIA EV2

Nuova KIA EV2 sarà proposta negli allestimenti Light, Air, Earth e GT-Line. La dotazione di serie sin dalla versione base include, tra le altre cose, strumentazione da 12,3 pollici, infotainment da 12,3 pollici, schermo per il climatizzatore da 5,3 pollici, climatizzatore automatico, cerchi in acciaio da 16 pollici, fari anteriori Full LED, fari posteriore a LED, retrovisori esterni riscaldabili e gestibili elettricamente ed un ampio pacchetto di sistemi ADAS. Sulla versione base niente pompa di calore e sull'allestimento AIR solo come optional, mentre è di serie su tutte le altre versioni.

I prezzi? Si parte da 26.600 euro. Ecco il completo listino.

EV2 147 CV 42,2 kWh Light: 26.600 euro

26.600 euro EV2 147 CV 42,2 kWh Air: 29.850 euro

29.850 euro EV2 147 CV 42,2 kWh Earth: 34.350 euro

34.350 euro EV2 135 CV 61 kWh Earth: 38.350 euro

38.350 euro EV2 135 CV 61 kWh GT-Line: 40.850 euro

Le rivali

KIA EV2

Oggi sul mercato se la dovrà vedere con vetture del calibro della Renault 4 o della Jeep Avenger elettrica. Presto, però, arriveranno la Volkswagen ID. Cross e la Skoda Epiq. Insomma, un segmento, quello dei B-SUV elettrici, che piano piano stra crescendo e diventando sempre più competitivo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/03/2026