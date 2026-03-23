Kia EV1: rendering e prime anticipazioni sulla nuova citycar

Addio Picanto? Non proprio, o meglio: non del tutto. In casa Kia il futuro della mobilità urbana ha già un nome e si chiama EV1. Se la Picanto ha dominato per anni il segmento A con i suoi motori a benzina, la sfida ora si sposta sul terreno dell'elettrico per tutti.

L'obiettivo è ambizioso: posizionarsi sotto la recente EV2 con un prezzo d'attacco che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25.000 euro. La vedremo (forse) nel 2027 e i nostri primi rendering esclusivi cercano di indovinare quale direzione prenderà il design coreano.

Design: meno SUV, più città

Dimenticate le proporzioni da crossover che stanno contagiando ogni segmento. La Kia EV1 punterà su una silhouette più da piccola monovolume, pensata per massimizzare lo spazio in dimensioni ridotte. Jochen Paesen, capo del design avanzato di Kia, è stato chiaro: il segmento delle citycar è vitale e la EV1 dovrà farsi notare.

Tratto distintivo potrebbe essere la parte inferiore dei paraurti e sottoporta in plastica nera per dare più grinta e dinamismo. Firme luminose verticali, un marchio di fabbrica ormai consolidato per il brand, e linee più morbide rispetto agli spigoli vivi delle sorelle maggiori.

La sfida dei costi (e il nodo Hyundai)

Produrre un’auto elettrica di lusso e trarne profitto è relativamente facile; farlo con una piccola utilitaria è un'impresa titanica. Per riuscire a stare sotto la soglia psicologica dei 25k, Kia lavorerà a stretto contatto con Hyundai.

La condivisione di piattaforme e componenti sarà totale, sfruttando anche i siti produttivi europei della sorellastra per abbattere i costi logistici. L'idea è quella di creare un'auto che non sia solo economica, ma aspirazionale. Tale da suscitare il desiderio di possederla (un po' come accade al sottoscritto davanti alla Kia Sorento).

Kia EV1, 3/4 posteriore - rendering generato con AI

Interni: basta ''copia e incolla''

Una delle critiche mosse recentemente a Kia riguarda l'eccessiva somiglianza degli abitacoli tra i vari modelli, tutti dominati dal triplo schermo affiancato. Per la EV1 potremmo vedere una rivoluzione minimalista, con un sistema digitale più intuitivo e meno ridondante, meno schermi ma software più evoluti per contenere il prezzo senza sacrificare la percezione tecnologica.

Le rivali nel mirino

La EV1 non giocherà da sola. Il campo di battaglia non è ancora affollato, ma verrà presto presidiato dalla nuova Renault Twingo, che punta tutto sull'effetto nostalgia e su uno sviluppo lampo grazie ai partner cinesi, e dalla Volkswagen ID.Lupo.

La tedesca non sarà una versione povera della ID.Polo, ma porterà al debutto software e hardware nati dalla collaborazione tra VW e Rivian.

La sfida è lanciata. Se Kia riuscirà a mantenere le promesse su design e prezzo, la EV1 potrebbe davvero essere l'erede elettrica che i fedelissimi della Picanto stanno aspettando.

Anche perché Kia, negli ultimi anni, ha dimostrato una qualità percepita da far invidia alle premium dei tempi d'oro. E tu, saresti disposto a spendere 25.000 euro per una citycar elettrica con questo look?

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/03/2026