Nuova KIA EV2, interni e bagagliaio del crossover elettrico

KIA EV2 sta arrivando, il crossover elettrico compatto di segmento B punta farsi spazio in un mercato sempre più competitivo dove presto arriveranno nuovi rivali del calibro della Volkswagen ID. Cross. Lungo 4,06 metri, grazie alla piattaforma E-GMP nata per le auto elettriche, offre spazio abbondante per i passeggeri e ovviamente non manca la tecnologia con ampi schermi per la strumentazione e il sistema infotainment. Andiamo quindi a vedere più da vicino com'è fatto l'abitacolo della nuova EV2 (qui la nostra prova).

KIA EV2, la plancia

KIA EV2

Ampio utilizzo di plastica dura per le finiture, alternata alla presenza di rivestimenti più morbidi come il tessuto. Nessun problema, comunque, perché KIA mette sempre molta cura negli assemblaggi e quindi l'abitacolo del crossover elettrico appare realizzato con cura. Lo stile della plancia appare pulito ma non eccessivamente minimalista. Ci sono infatti alcuni comandi fisici che permetterono di gestire con maggiore facilità alcune funzioni della vettura come la climatizzazione. Dal punto di vista del design è bello vedere solo schermi ma gestire tutto con il touch può risultare scomodo e anche pericoloso in alcuni frangenti.

In ogni caso la plancia è dominata da un ampio pannello con all'interno i display da 12,3 pollici della strumentazione digitale, da 5,3 pollici del climatizzatore e da 12,3 pollici del sistema infotainment. La grafica può essere personalizzata e ovviamente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Ci sono anche gli aggiornamenti OTA. Il volante multifunzione presenta un rivestimento morbido al tatto e permette di gestire, tra le altre cose, alcune impostazioni degli ADAS e modificare la grafica dell'interfaccia della strumentazione.

Non mancano nemmeno 3 porte USB-C e sul tunnel centrale ci sono il pad per la ricarica wireless degli smartphone e un portabicchieri. Sul bracciolo centrale, invece, è presente un vano portaoggetti. Da notare che dietro al volante sono presenti i paddle. Non servono ovviamente per la trasmissione ma per modificare le impostazione del recupero dell'energia. Dietro, oltre alle bocchette per la climatizzazione c'è una presa USB-C.

L'abitabilità

KIA EV2

Davanti nessun problema, anche superando i 180 cm di altezza è possibile trovare una posizione di guida ottimale in breve tempo. Nessun problema di spazio per la testa e nemmeno per le ginocchia. Dietro chi è più alto può sfiorare con la testa il soffitto e toccare con le gambe lo schienale del sedile anteriore se non è posizionato molto avanti. Diciamo che due adulti sui 175 cm possono viaggiare comodamente grazie anche al fatto che c'è spazio per i piedi in virtù di un pavimento praticamente piatto.

KIA EV2 offre una panca posteriore a 3 posti. Il modello entry level, invece, a solo 2 posti e non è scorrevole per dare maggiore priorità allo spazio per i passeggeri o ai bagagli come su alcuni mercati europei. Si tratta di una scelta per il solo mercato italiano.

Bagagliaio

KIA EV2

Il bagagliaio offre una capacità di 362 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si possono superare i 1.200 litri. C'è pure un piccolo frunk davanti che permette di contenere i cavi per la ricarica.

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