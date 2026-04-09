KIA EV2 vs Renault 4 E-Tech Electric, confronto tra piccoli crossover elettrici: quale preferite?

Il 2026 sarà l'anno delle ''piccole'' auto elettriche. Il segmento B elettrico si sta dimostrando sempre più vivace e nel corso dell'anno arriveranno diversi modelli interessanti. Intanto, su strada sta arrivando la nuova KIA EV2 che abbiamo avuto modo di provare di recente. Si tratta di un B-SUV pensato espressamente per il mercato europeo che nel suo segmento dovrà vedersela con modelli come la Renault 4 E-Tech Electric. Vediamo quindi di mettere a confronto le loro schede tecniche per scoprire caratteristiche e differenze.

Dimensioni e design

Partiamo da KIA EV2 che misura 4.060 mm lunghezza x 1.800 mm larghezza x 1.575 mm altezza, con un passo di 2.565 mm. Le forme sono quelle di un piccolo crossover, con un look che ricorda quello degli altri modelli EV del costruttore coreano. In particolare, il frontale presenta la firma luminosa ''star-map'' che oramai è diventata un elemento subito riconoscibile. Per chi vuole maggiore grinta, in gamma c'è anche la GT-Line che propone alcuni elementi che rendono più sfizioso il look. Si potrà scegliere con cerchi da 16, 18 e 19 pollici.

KIA EV2

Passiamo alla Renault 4 E-Tech Electric che misura 4.144 mm lunghezza x 1.796 mm larghezza x 1.552-1.572 mm altezza, con un passo di 2.624 mm. Pure per la R4 forme da crossover, con un look particolare che richiama quello del modello del passato. Ad esempio, mascherina, fari e la parte superiore del cofano ricordano il modello degli anni '60. Più avanti dovrebbe arrivare anche una versione con tettuccio apribile in tessuto.

Renault 4 E-Tech Electric: scatta rapida e allunga con buona vivacità

Interni e tecnologia

Salendo a bordo della KIA EV2 troviamo un ambiente moderno ma non eccessivamente minimalista come va di moda oggi. Ci sono infatti una serie di comandi fisici per gestire con facilità funzioni come la climatizzazione. In ogni caso, la plancia è dominata da un ampio pannello al cui interno troviamo il display da 12,3 pollici della strumentazione digitale, quello da 5,3 pollici del climatizzatore e quello ancora da 12,3 pollici del sistema infotainment vero e proprio. C'è molta plastica dura ma ben assemblata, alternata a materiali più morbidi come il tessuto. Bagagliaio di 362 litri.

KIA EV2

Sulla Renault 4 elettrica troviamo abitacolo caratterizzato da una buona dotazione tecnologica. Dietro al volante c'è il quadro strumenti digitale da 7 o da 10,1 pollici a seconda dell'allestimento scelto. Il sistema infotainment dotato della piattaforma Android Automotive può contare su di un display da 10,1 pollici. L'assistente vocale dispone dell'integrazione con ChatGPT. Bagagliaio di 420 litri. Entrambi i modelli supportano Apple CarPlay e Android Auto.

Motori e autonomia

KIA EV2 è proposta sul mercato con due powertrain differenti: Standard Range e Long Range. La prima offre un motore da 147 CV alimentato da una batteria con una capacità di 42,2 kWh. Autonomia di 317 km secondo il ciclo WLTP. La seconda, invece, propone un motore da 135 CV alimentato da un accumulatore da 61 kWh che permette una percorrenza fino a 453 km WLTP. C'è la ricarica bidirezionale con il supporto al V2L.

Renault 4 E-Tech Electric: volante e strumentazione digitale

Parlando delle motorizzazioni della Renault 4 elettrica, il modello top di gamma dispone di un'unità da 150 CV con batteria da 52 kWh per un'autonomia di 409 km. Alla base della gamma c'è invece un motore da 120 CV con una batteria da 40 kWh per 308 km di percorrenza WLTP. Anche per la R4 c'è il supporto al V2L.

Prezzi

Quanto costa la nuova KIA EV2 in Italia? I prezzi partono da 26.600 euro della Standard Range nell'allestimento base ma si può arrivare a superare anche i 40.000 euro. E la Renault 4 E-Tech Electric? Si parte da 29.950 euro ma si può arrivare a sfiorare anche i 37.000 euro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/04/2026