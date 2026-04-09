KIA conferma, la nuova EV1 arriva nel 2027 e le novità non sono finite

Basata su piattaforma E-GMP, si posizionerà sotto la EV2 e sarà ancora più accessibile

KIA sta lavorando a diverse novità per il mercato europeo. Tra queste c'è una piccola auto elettrica che andrà a posizionarsi sotto la EV2 che abbiamo avuto modo di provare da poco. Potrebbe diventare un'alterativa elettrica alla Picanto e adottare la denominazione EV1. Secondo la casa automobilistica coreana, sarà il primo ''software-defined vehicle'' del suo segmento.

Insomma, KIA intende ampliare ulteriormente la sua gamma di auto elettriche, puntando su di un modello compatto e più accessibile, economicamente parlando. Il segmento delle piccole BEV sta diventando sempre più dinamico con diversi modelli in arrivo e anche la casa automobilistica coreana intende essere protagonista.

Non sarà cugina della Hyundai Inster

Una cosa è certa, la nuova KIA EV1 non sarà imparentata con la cugina Hyundai Inster. Questo perché la Inster deriva da un progetto differente. Ricordiamo infatti che si tratta sostanzialmente di un modello derivato dalla Hyundai Casper a benzina venduta in Corea. La nuova EV1 presenterà forme simili a quelle della EV2 e continuerà a poggiare sulla piattaforma E-GMP nella versione con architettura a 400 V. Anche il powertrain sarà il medesimo della EV2? Possibile ma per scoprirlo bisognerà attendere maggiori informazioni. Del resto al momento del debutto manca ancora diverso tempo.

Non si sa ancora dove potrebbe essere costruita, ma la volontà dell'azienda di produrre auto nelle regioni in cui vengono vendute, rende lo stabilimento in Slovacchia un candidato probabile. La ''EV1'' sarà uno dei 14 veicoli elettrici che la casa automobilistica prevede di offrire a livello globale in tutti i segmenti entro il 2030.

Un nuovo SUV elettrico nel 2029

Tra le tante novità in arrivo c'è anche un SUV descritto come un ''modello di punta elettrico ad alto volume'' che verrà lanciato nel 2029 e che, secondo KIA, ''farà leva sulla sua tradizione nel settore dei SUV per stimolare la domanda da parte dei clienti di Sportage, nonché dei clienti delle versioni top di gamma di EV5''. I nuovi modelli in arrivo rientrano in una strategia volta a incrementare le vendite di veicoli elettrici fino a un milione di unità all'anno entro il 2030.

Intervenendo alla conferenza annuale per gli investitori di KIA a Seul, il CEO Ho Sung Song ha affermato che il mercato globale dei veicoli elettrici sta rallentando la sua crescita.

Finora, il mercato dei veicoli elettrici è stato trainato principalmente dai primi utilizzatori delle nuove tecnologie. Tuttavia, poiché la crescita ha rallentato rispetto alle aspettative iniziali, la penetrazione globale dei veicoli elettrici ha raggiunto circa il 16% lo scorso anno.

Secondo il numero uno di KIA, per promuovere la diffusione dei veicoli elettrici l'attenzione deve concentrarsi sul miglioramento dell'accessibilità economica e sull'espansione dell'infrastruttura di ricarica in modo da offrire un valore tangibile a una base di clienti più ampia. Modelli come la EV1 e il nuovo SUV in arrivo nel 2029 giocheranno un ruolo importante in questo contesto.

In arrivo una nuova piattaforma

KIA sta lavorando anche su di una nuova piattaforma che andrà a sostituire l'attuale E-GMP. Piattaforma che permetterà di integrare nuovi motori e batterie di nuova generazione dotate di una maggiore densità energetica. Non è chiaro, al momento, quali saranno i primi modelli a disporne.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/04/2026