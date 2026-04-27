Renault Scenic E-Tech Electric, ecco come cambia con il restyling: foto spia e anticipazioni

Renault sta lavorando a un rinnovamento della sua gamma che passerà anche per il restyling della Scenic il cui debutto sarebbe atteso entro la fine dell'anno. I test su strada sono già partiti e un muletto è stato intercettato su strada durante una sessione di test. La vettura appare ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria ma si possono comunque notare alcune cose.

Renault Scenic restyling

Ecco come cambierà la Renault Scenic

Non dovrebbero arrivare rivoluzioni stilistiche ma solamente una serie di ritocchi per fare una rinfrescata al look del SUV elettrico. L'aggiornamento del design dovrebbe includere nuove luci a LED più slanciate, un frontale più affilato e un design posteriore rivisto per enfatizzare l'aspetto leggermente spigoloso. Non dovrebbero nemmeno mancare alcuni aggiornamenti per l'abitacolo, per alzare l'asticella della qualità percepita. Il baricentro degli interni rimarrà sempre il sistema OpenR Link con due display da 12 pollici e servizi Google integrati grazie alla piattaforma Android Automotive. Possiamo comunque immaginare un aggiornamento hardware e software per il sistema infotainment. Non dovrebbe nemmeno mancare l'ampio tetto panoramico in vetro con tecnologia ''Solarbay'', che può essere oscurato, dell'attuale modello, che permetterà di esaltare la sensazione di spazio.

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, non dovrebbero essere introdotti particolari cambiamenti. Il SUV dovrebbe continuare a essere proposto sempre con batterie da 60 kWh o 87 kWh e autonomie fino a oltre 600 km. Possiamo quindi attenderci una serie di affinamenti per migliorare l'efficienza e dunque l'autonomia.

Renault Scenic restyling

La nuova Renault Scenic E-Tech Eletric dovrebbe offrire la guida one pedal e la funzionalità V2L (Vehicle-to-Load) che permette di utilizzare la batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni. Non riamane, quindi, che attendere novità sullo sviluppo e poi sul debutto del restyling del SUV elettrico francese.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/04/2026