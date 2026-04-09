Green NCAP

Green NCAP vs Dacia Sandero: l'auto più venduta d'Europa è davvero green?

Avatar di Emanuele Colombo, il 12/04/26

30 minuti fa - Dacia Sandero vs Green NCAP: l'impatto ambientale dell'auto più venduta in Europa

La Dacia Sandero nei test Green NCAP: quanto inquina davvero l'auto più venduta d'Europa rispetto alla rivale Citroën C3 Hybrid

Siamo abituati a vederla in cima a tutte le classifiche di vendita: la Dacia Sandero è la preferita dagli europei perché bada al sodo. Ma economica non vuol dire sempre ecologica. Green NCAP l'ha messa a confronto con la nuova Citroën C3 ibrida. E il risultato mostra i chiari vantaggi di avere un motore ibrido sotto al cofano, ancorché ''mild''.

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Piccola non vuole dire sempre green

C'è un mito da sfatare: non basta essere una citycar leggera per avere la coscienza pulita con l'ambiente. La Dacia Sandero TCe 100 a benzina è stata messa sotto la lente d’ingrandimento e, nonostante la sua massa ridotta (che aiuta molto nella fase di produzione), si è fermata a 3 stelle con un punteggio del 59%.

Cos'è che non ha convinto i tecnici di Green NCAP? Principalmente due cose. In condizioni di guida ottimali (clima mite), la Sandero ha registrato una media di 5,7 l/100 km. Consumi non certo disastrosi, ma nemmeno da record per un'auto così piccola.

Nelle partenze mattutine, quando il motore non è ancora in temperatura, il controllo degli inquinanti è apparso meno efficace di quanto sperato, limitando il punteggio finale sulla sostenibilità per colpa delle cosiddette ''emissioni a freddo''.

Citroen C3

A confronto con la Citroen C3 (mild) Hybrid

Dall'altra parte del ring c'è la nuova Citroën C3 110, che grazie al sistema mild-hybrid a 48 Volt è riuscita a portarsi a casa 3 stelle e mezzo e un bel 62%. Il segreto? Pesa poco (solo 1.273 kg) e sa sfruttare l'aiutino elettrico per consumare meno.

Nei test con temperature calde, la francese è scesa a 4,7 l/100 km. Può sembrare poco, ma su un intero anno di utilizzo, la differenza nel portafogli e nell'impatto ambientale si sente eccome.

Aspettando ibrida di Dacia

Se sei un fan sfegatato della Sandero, però, non disperare. Questo test fotografa la versione puramente a benzina. La buona notizia è che entro la fine dell'anno arriverà anche la Sandero Hybrid, pronta a rimescolare le carte e a colmare il gap con le rivali elettrificate.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/04/2026
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Listino Dacia Sandero
AllestimentoCV / KwPrezzo
Sandero Streetway Essential 1.0 SCe 65 CV 65 / 4913.950 €
Sandero Streetway Essential 1.0 TCe 90 CV 90 / 6714.850 €
Sandero Streetway Essential 1.0 TCe Eco-G 101 / 7414.850 €
Sandero Streetway Expression 1.0 SCe 65 CV 65 / 4915.000 €
Sandero Streetway Expression 1.0 TCe 90 CV 90 / 6715.800 €
Sandero Streetway Expression 1.0 TCe Eco-G 101 / 7415.800 €
Sandero Stepway Essential 1.0 TCe 101 CV Eco-G 101 / 7416.250 €
Sandero Stepway Essential 1.0 TCe 90 CV 90 / 6716.250 €
Sandero Streetway Journey 1.0 TCe Eco-G 101 / 7416.800 €
Sandero Stepway Expression 1.0 TCe 101 CV Eco-G 101 / 7417.100 €
Sandero Stepway Expression 1.0 TCe 90 CV 90 / 6717.100 €
Sandero Streetway Expression 1.0 TCe CVT 90 CV 90 / 6717.150 €
Sandero Stepway Extreme 1.0 TCe 101 CV Eco-G 101 / 7418.100 €
Sandero Streetway Journey 1.0 TCe CVT 90 CV 90 / 6718.150 €
Sandero Stepway Extreme Up 1.0 TCe 101 CV Eco-G 101 / 7418.600 €
Sandero Stepway Extreme 1.0 TCe 110 CV 110 / 8119.150 €
Sandero Stepway Extreme Up 1.0 TCe 110 CV 110 / 8119.300 €
Sandero Stepway Expression 1.0 TCe CVT 90 CV 90 / 6719.400 €
Sandero Stepway Extreme 1.0 TCe CVT 90 CV 90 / 6720.400 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Dacia Sandero visita la pagina della scheda di listino.

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