Indovina qual è l'auto più venduta in Europa. Di nuovo...

La compatta Dacia Sandero conquista di nuovo il primato in Europa. Ecco perché piace così tanto e come cambia nel 2026

No, non è una Tesla. E nemmeno un SUV premium da copertina. Per il secondo anno consecutivo, l’auto nuova più venduta in Europa è ancora lei: Dacia Sandero. Un risultato che ormai non fa più notizia solo per il nome in cima alla classifica, ma per la costanza con cui la piccola rumena del gruppo Renault continua a mettere tutti in fila.

Se nel canale dei privati (retail) la Sandero è leader praticamente ininterrotta dal 2017, i numeri del 2025 raccontano qualcosa di ancora più significativo: prima assoluta nel mercato europeo delle autovetture, considerando tutti i canali di vendita. Tradotto: è l’auto più immatricolata in Europa, punto.

Dacia Sandero Stepway, frontale dall'alto

I numeri parlano chiaro. 289.295 unità vendute a livello globale, con un peso specifico enorme nel Vecchio Continente: in Europa, una vettura su 55 vendute è una Sandero, mentre nel solo mercato retail il rapporto sale a una su 28. Cifre che spiegano meglio di qualsiasi slogan perché Dacia continui a crescere.

Dal debutto nel 2008 a oggi, oltre 3,58 milioni di Sandero hanno trovato casa. Un successo costruito su una ricetta tanto semplice quanto efficace: offrire l’essenziale, senza fronzoli inutili, dentro un’auto moderna, solida e soprattutto accessibile. E a quanto pare, la formula funziona ancora benissimo.

Dacia Sandero Stepway 2026

Anzi, funziona meglio che mai. Con l’ultimo aggiornamento, Sandero e Sandero Stepway alzano ulteriormente l’asticella del rapporto qualità-prezzo, grazie a uno stile più deciso, tecnologie aggiornate e una maggiore efficienza complessiva.

Guardando al model year 2026, entrambi i modelli sfoggiano un design esterno rivisto, caratterizzato dalla nuova firma luminosa a LED Dacia a “T” rovesciata, oltre a paraurti anteriori e posteriori ridisegnati.

La versione Stepway spinge ancora di più sul suo lato “outdoor”, grazie a protezioni aggiuntive della carrozzeria che ne rafforzano l’immagine avventurosa. Sono fatte in Starkle, un materiale che nasconde i graffi ed è al 20% riciclato.

Dacia Sandero Stepway 2026, l'interno

All’interno debutta il pratico sistema YouClip, per fissare e staccare al volo accessori quali la staffa porta-cellulare. Lo schermo dell'infotainment cresce fino a 10 pollici e, per la prima volta, è disponibile anche il caricatore wireless per smartphone.

Con questi presupposti, non sorprende che Sandero e Sandero Stepway restino colonne portanti del successo Dacia. Perché a volte, per vincere in Europa, non serve essere la più tecnologica o la più alla moda. Basta essere quella che la gente vuole davvero. I prezzi? Scoprili nel nostro contenuto dedicato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/01/2026