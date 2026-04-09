Green NCAP: ibrido pari all'elettrico, il caso Dacia Bigster hybrid

Siamo abituati a pensare che ettrico sia sempre sinonimo di ecologico e che l'ibrido sia solo un compromesso. Ma i fatti, a volte, dicono altro. Gli ultimi test di Green NCAP hanno messo faccia a faccia la nuova Dacia Bigster Hybrid e la mastodontica Cadillac Optiq elettrica. Il risultato? Un pareggio che fa riflettere e che rimette al centro la concretezza.

Il duello che non ti aspetti

Da una parte abbiamo la Dacia Bigster, il SUV che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo; dall'altra la Cadillac Optiq, un concentrato di lusso e batterie. Entrambe offrono cinque posti veri e un bagagliaio a prova di trasloco, ma le analogie finiscono qui. O almeno, così credevamo. I tecnici di Green NCAP, che misurano l'impatto ambientale reale (quello che incide davvero sul portafogli e sul pianeta), hanno scoperto che la Bigster ibrida e la Optiq elettrica hanno quasi lo stesso impatto complessivo.

CAdillac Optiq

Il peso dell'elettricità

Perché un SUV elettrico non stravince? La risposta è nel peso e nell'efficienza. La Cadillac Optiq si porta a spasso una batteria da 80 kWh (che non è nemmeno tra le più grandi, va sottolineato), arrivando a pesare quasi 2,4 tonnellate.

Green NCAP, rileva un'efficienza al disotto delle aspettative, specie in inverno, quando il freddo penalizza l'autonomia, soprattutto in autostrada.

Ma il SUV americano ha raccolto anche altre critiche. La ricarica sarebbe più lenta del dovuto: anche quando trovi una colonnina fast, la Optiq non è un fulmine. Per passare dal 10% all'80% servono circa 40 minuti, di più rispetto ad altre concorrenti.

E guardando la questione più da lontano, anche Green NCAP rileva che se fai tanta autostrada, l'ibrido della Bigster ti evita i pit stop alle colonnine.

Bigster: quando l'ibrido funziona davvero

Dall'altro lato del ring, la Dacia Bigster (qui la mia prova) ha dimostrato quanto possa essere efficiente un sistema ibrido ben tarato. In città, la francese è riuscita a staccare un consumo di appena 4,8 L/100 km. Oltre 20 km con un litro per un SUV di queste dimensioni sono un risultato ammirevole.

I voti in pagella

Alla fine della fiera, i numeri mettono i due SUV quasi sullo stesso piano, nelle valutazioni di Euro NCAP:

Cadillac Optiq: 3,5 stelle e un punteggio del 67%.

Dacia Bigster: 3,5 stelle e un punteggio del 63%.

Una differenza minima, che dimostra come un SUV ibrido moderno possa tranquillamente avvicinare i modelli a batteria, soprattutto se questi ultimi sono troppo pesanti o poco ottimizzati.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/04/2026