Questa Renault 4 E-Tech Electric è un omaggio ai Roland-Garros

Per il quinto anno consecutivo, Renault è partner del torneo di tennis Roland-Garros, che si svolgerà dal 18 maggio al 7 giugno 2026. Per celebrare questo importante appuntamento sportivo, la casa automobilistica ha presentato la nuova Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric, un'edizione speciale del piccolo crossover elettrico. Non è la prima volta che il marchio francese realizza un modello speciale dedicato ai Roland-Garros. Anche per la Renault 5 E-Tech Electric era infatti stata presentata una versione speciale dedicata al torneo di tennis. Per il momento, la nuova Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric è solamente una show car ma in futuro la casa francese intende renderla disponibile come un allestimento speciale. Bisognerà aspettare l'autunno.
Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric
Dotazione esclusiva
Il concept si basa sulla versione del crossover elettrico dotata del tettuccio in tela ad azionamento elettrico e ovviamente dispone di una serie di elementi esclusivi. La colorazione della carrozzeria è in bianco giacchio con elementi neri a contrasto. Sono presenti anche nuove finiture argentate sui parafanghi anteriori con il simbolo del Roland-Garros e cerchi ''Parisienne'' da 18 pollici neri diamantati con finitura verniciata fumé. Come richiamo alla superficie in terra battuta dei campi da tennis del Roland-Garros, i mozzi delle ruote sono in Marrone Terracotta.
La personalizzazione ha riguardato anche l'abitacolo. Ad esempio, i rivestimenti sono in grigio chiaro, realizzati interamente con materiale riciclato, e in un tessuto tecnico che richiama l'abbigliamento sportivo. Gli schienali dei sedili anteriori sono impreziositi dal logo Roland-Garros in rilievo, mentre sulla plancia spicca la bandiera francese e un'area retroilluminata con la scritta ''Roland Garros Paris''. Come già visto sulla Renault 5 Roland-Garros, il selettore della trasmissione sul piantone dello sterzo ha la forma dell'impugnatura di una racchetta da tennis con il logo Roland-Garros all'estremità. La dotazione della vettura include pure un pad di ricarica wireless per smartphone color argilla e la scritta ''Roland-Garros Paris'' incisa sui battitacco in alluminio spazzolato.
Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric
Non sono state menzionate le specifiche tecniche ma la versione Roland-Garros della Renault 4 E-Tech Electric dovrebbe essere dotata del motore da 150 CV alimentato da una batteria con una capacità di 52 kWh per una percorrenza di poco superiore ai 400 km.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|4 e-tech 120 cv urban range evolution
|- / -
|29.900 €
|4 e-tech 150 cv comfort range evolution
|- / -
|32.900 €
|4 e-tech 150 cv comfort range techno
|- / -
|34.900 €
|4 e-tech 150 cv comfort range iconic
|- / -
|36.900 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Renault 4 e-tech visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Renault 4 e-tech