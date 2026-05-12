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Renault 4 JP4x4 Concept al Roland Garros, torna lo spirito degli anni '80

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9 fa - Tra pickup e buggy: ecco la Renault 4 elettrica più originale di sempre

Al Roland-Garros debutta Renault 4 JP4x4, concept elettrico ispirato ai modelli Plein Air e JP4 degli anni ’80

Renault è partner del torneo di tennis Roland-Garros e già sappiamo che in occasione di questa manifestazione sportiva ha presentato la nuova Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric, una versione speciale del suo crossover elettrico che sarà messa in vendita in autunno. A quanto pare le sorprese non erano finite perché la casa automobilistica francese ha deciso di svelare una nuova versione di Renault 4. Si tratta di Renault 4 JP4x4 Concept rivisitazione delle versioni Plein Air e JP4 della Renault 4 originale. Sarà esposta dal 18 maggio sullo stand Renault.

Renault 4 JP4x4 Concept

A metà strada tra pick-up e beach buggy

Il nome rende direttamente omaggio alla JP4 degli anni '80. Jean-Philippe Salar, Direttore Design Avanzato di Renault, la descrive come un veicolo a metà strada tra un pick-up e una beach buggy. Quarta concept-car basata su Renault 4 E-Tech Electric, si caratterizza per la scelta delle tinte Verde Smeraldo e Verde Lattuga proposte sulla 4L originale degli anni '70 e '80. Per gli interni è stata invece scelta una colorazione arancione. Renault 4 JP4x4 Concept dispone di due portiere minimaliste che si aprono in modo tradizionale a cui si aggiungono il tetto traforato per massimizzare la rigidità e il portellone posteriore senza capote che si abbassa come la sponda dei pick-up per caricare più facilmente gli oggetti a bordo. Curiosità, c'è una tavola da surf posizionata sul tetto e uno skateboard riposti nel bagagliaio.

Salendo a bordo, troviamo sedili che richiamano quelli a petalo con poggiatesta integrato, presenti su vari modelli Renault degli anni '70. Sedili rivestiti in tessuto così come i pannelli interni delle porte, i contorni del bagagliaio e la plancia.

Renault 4 JP4x4 Concept

Una Renault 4 con trazione integrale

la base tecnica è invece quella della Renault 4 Savane 4x4 Concept presentata nel 2025. Il crosover elettrico può contare su di un'altezza dal suolo maggiore di 15 mm rispetto alla versione normale di Renault 4 E-Tech Electric. Mantiene i cerchi da 18 pollici, ma con pneumatici Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55 e cerchi specifici JP4, mentre le carreggiate anteriore e posteriore sono più larghe di 10 mm su entrambi i lati. Rispetto alla versione ''normale'' del crossover, qui troviamo un secondo motore elettrico posto sull'asse posteriore. In questo modo è possibile disporre della trazione integrale. Renault non ha fornito dettagli precisi su specifiche e prestazioni.

Renault 4 JP4x4 Concept

In ogni caso, il concept dimostra ancora una volta come sia possibile offrire una Renault 4 con trazione integrale. Arriverà mai un modello di serie? Nulla è stato detto ma potrebbe diventare una versione molto interessante.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/05/2026
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Listino Renault 4 e-tech
AllestimentoCV / KwPrezzo
4 e-tech 120 cv urban range evolution - / -29.900 €
4 e-tech 150 cv comfort range evolution - / -32.900 €
4 e-tech 150 cv comfort range techno - / -34.900 €
4 e-tech 150 cv comfort range iconic - / -36.900 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Renault 4 e-tech visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Renault 4 e-tech
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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