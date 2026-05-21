Renault Rafale: vola di nuovo l'aereo del 1934 che le dà il nome

Quando senti il nome Rafale, oggi la mente ti porta subito ai piani alti del listino Renault, precisamente a quel SUV-coupé che fa da ammiraglia al nuovo corso della Losanga.

Se però provi a scavare un po' all'indietro nel tempo, scopri che questo nome non è nato ieri su una scrivania del reparto marketing, ma arriva direttamente dal cielo.

Per l'esattezza dal 1934, anno in cui il Caudron Rafale C.460 firmò imprese destinate a rimanere scritte nella storia dell'aviazione. La novità è che quel pezzo di metallo e legno, dopo quasi un secolo, è tornato a volare grazie a un restauro lungo e decisamente meticoloso.

Una questione di radici... aeree

Per una Casa automobilistica ripescare un nome dal passato può essere un'arma a doppio taglio, ma in questo caso serve a ricordare che Renault c'era quando si ridefinivano i confini della velocità.

Rimettere in sesto il vecchio Caudron non è stata solo un'operazione nostalgia, ma un modo per riallacciare quel filo conduttore fatto di soluzioni tecniche audaci e ricerca delle prestazioni che oggi la Régie prova a travasare nei suoi modelli di punta. Un dialogo a distanza tra la meccanica d'altri tempi e l'ingegneria contemporanea.

Renault Rafale E-Tech Hybrid Esprit Alpine

Mesi di officina per una scommessa tecnica

Dietro al decollo di un velivolo degli anni Trenta non ci sono miracoli né scorciatoie. C'è stato invece il lavoro silenzioso di una squadra di specialisti che ha passato mesi al chiuso di un'officina, affrontando problemi strutturali e tecnici tutt'altro che banali.

Ricostruire componenti introvabili, rispettare i disegni originali e garantire la sicurezza necessaria per staccare di nuovo l'ombra da terra richiede una pazienza d'altri tempi.

Il risultato di questa cura del dettaglio è che un simbolo del passato ha potuto riprendersi il suo elemento naturale, il cielo, aprendo un nuovo capitolo di una storia industriale molto particolare.

Il dietro le quinte in arrivo

Se ti interessa capire come si affronta un'impresa del genere dal punto di vista pratico, sappi che non dovrai viaggiare troppo di fantasia. Renault ha infatti anticipato che racconterà questa avventura attraverso un video ''making-of'' piuttosto approfondito.

Sarà un dietro le quinte focalizzato sulle tappe del restauro, sulle competenze artigianali necessarie e sulle storie degli uomini che hanno lavorato in officina fino al momento del nuovo, vero battesimo dell'aria del Caudron Rafale C.460. Personalmente, non vedo l'ora di guardarlo!

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/05/2026