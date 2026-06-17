Renault, dalle auto ai droni militari: accordo storico con Thales

Con Thales svilupperà e realizzerà il drone Toutatis, progettato per operazioni terrestri, navali e aeree

Le case automobilistiche europee stanno guardando con un crescente interesse al settore della Difesa e proprio di recente abbiamo scritto della nuova partnership di Mercedes per sviluppare veicoli anti-drone e della Renault 4TROOP, un veicolo basato sulla Rafale configurato per rispondere alle esigenze dell'esercito. Adesso c'è una novità che riguarda sempre la casa francese. Renault ha infatti annunciato di aver siglato una partnership con Thales per sviluppare e produrre congiuntamente il drone militare Toutatis. Si amplia, dunque, la collaborazione tra le due aziende dopo la presentazione di 4TROOP.

Renault produrrà droni militari

Del fatto che Renault volesse entrare nel settore della Difesa e arrivare a produrre droni militari non è una novità. Adesso, però, ne sappiamo molto di più grazie al comunicato ufficiale della casa automobilistica. Stando a quanto raccontato, questa partnership che possiamo considerare ''storica'' visti i contenuti, prevede che la casa francese inizi a produrre di droni militari Toutatis a partire dal 2027. Si parla addirittura di una produzione di 1.000 unità al mese.

Toutatis, secondo il comunicato, può essere utilizzato dalle truppe sbarcate e lanciato da varie piattaforme come veicoli da combattimento, velivoli o piattaforme navali. Resistente alle interferenze elettromagnetiche e dotato di testata militare intercambiabile in funzione della missione, questo drone militare è in grado di neutralizzare bersagli come veicoli da combattimento. Può essere utilizzato anche tra gli sciami di droni, adattandosi ai diversi scenari d'utilizzo.

Thales e Renault

Secondo Renault, questa partnership garantisce alla Francia un approvvigionamento sicuro e resiliente di armi e risponde alle nuove esigenze operative e strategiche delle forze armate nonché alle sfide della competitività. Insomma, le case automobilistiche al servizio del settore della Difesa, mettendo a disposizione le loro competenze e gli impianti di produzione. Un nuovo filone di business che sta interessando sempre di più. Ecco come ha commentato questo annuncio François Provost, CEO di Renault Group:

Sono contento dell'annuncio di questa nuova partnership strategica tra Thales e Renault Group che consente di unire le forze di due campioni francesi al servizio di un settore dei droni sovrano. Renault Group apporta al progetto ''TOUTATIS'' le sue competenze industriali ed i migliori standard del settore automotive per progettare, industrializzare e produrre su larga scala in tempi ridotti e con costi contenuti. Sono orgoglioso del lavoro compiuto dai nostri team, che contribuisce concretamente alle attività avviate con il Ministero delle Forze Armate e all'impegno di difesa francese ed europeo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026