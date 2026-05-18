Renault Niagara, in arrivo un nuovo pickup per l'America Latina

Renault intensifica la propria offensiva globale con Niagara, un pickup versatile pensato sia per il lavoro sia per l’utilizzo quotidiano

Renault sta continuando a portare avanti il suo ambizioso piano di crescita sui mercati intenzionali e si prepara a lanciare un pickup per l'America Latina. Si tratta di uno dei modelli del piano strategico futuREady che prevede il lancio complessivo di 14 veicoli entro il 2030. Del nuovo pickup, la casa francese ha condiviso adesso alcuni primi dettagli, tra cui il nome ufficiale: si chiamerà Niagara. Il debutto è atteso in Argentina per settembre.

Cosa sappiamo

Per Renault, l'America Latina è un mercato molto importante e con questo nuovo modello, la casa automobilistica francese intende intensificare la sua offensiva. Il nuovo pickup sarà ispirato alla Renault Niagara Concept che era stata svelata nel 2023 che disponeva di un powertrain dotato di un motore Mild Hybrid abbinato a un piccolo motore elettrico sull'asse posteriore. In questo modo era possibile disporre della trazione integrale. Sarà questo lo schema adottato anche sul modello di produzione? Possibile ma al momento non ci sono conferme e quindi bisognerà attendere.

Sicuramente il nuovo pickup non sarà solo elettrico dato che come spiega Sylvia dos Santos, Responsabile della strategia naming della Renault, ''il nome Niagara richiama il fragore dell'acqua, il rombo del tuono e la vastità dei territori.'' In ogni caso, la nuova Renault Niagara nasce per essere versatile, spaziosa e comoda, un modello adatto non solo per le attività lavorative ma pure per l'uso quotidiano. Nei prossimi mesi, con l'avvicinarsi del lancio ufficiale probabilmente ne sapremo di più. Il teaser che Renault ha mostrato non fornisce molte informazioni, tranne che al posteriore, troveremo il logo del marchio con al di sotto il lettering ''NIAGARA''.

Se vieneeee 👀



El 10 de Septiembre presentan la NIAGARA, la pick-up mediana de Renault que se va a producir en Córdoba. pic.twitter.com/mJlpFSCIyY — elcerokm.com 🚙 (@elcerokmcom) May 18, 2026

Con il lancio del nuovo pickup, Renault intensifica l'offensiva prodotto per il mercato intenzionale, a complemento dei recenti lanci di Renault Boreal e Renault Kardian. La nuova Renault Niagara sarà commercializzata in America Latina entro fine 2026 e sarà prodotta presso lo stabilimento di Cordoba in Argentina.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/05/2026