Renault 4TROOP, Rafale diventa un centro di comando mobile per l’esercito

Renault alcuni mesi fa aveva confermato di voler collaborare con il ministero della difesa francese per la produzione di droni militari. Adesso c'è una novità perché la casa automobilistica ha svelato qualcosa di diverso dal solito e sempre dedicato all'ambito militare. Ad Eurosatory, il costruttore francese in collaborazione con Thales ha mostrato 4TROOP. Di cosa si tratta? Di un prototipo di Veicolo Civile Multi-Ruolo (VCMR) in grado di rispondere alle nuove esigenze operative delle forze armate terrestri. Basato sulla Rafale, integra al suo interno le tecnologie all'avanguardia sviluppate da Thales in materia di comunicazioni sicure, connettività tattica, coordinamento operativo e supporto decisionale.

Un centro di comando mobile per le forze militari

Quindi, Renault 4TROOP a cosa può davvero servire in ambito militare? Questo veicolo può diventare un vero e proprio centro di comando mobile grazie alla ''Combat Digital Platform di Thales''. La Renault Rafale può quindi fare molto di più che trasportare comodamente famiglie. Infatti, così configurata sarà in grado di processare un gran volume di dati, gestire e coordinare droni e robot nonché facilitare l'implementazione delle operazioni sul campo.

Il prototipo svelato dalle due aziende in occasione della fiera internazionale dedicata alle tecnologie per la difesa e la sicurezza adotta una motorizzazione ibrida con la trazione integrale ma non sappiamo se ci sono state modifiche rispetto al powertrain della Rafale standard. Grazie alle tecnologie integrate da Thales, il SUV potrà essere utilizzato su terreni di tutti i tipi e per una varietà di missioni: supporto decisionale, ricognizioni, coordinamento sul campo, scorta, sostegno logistico, controllo delle aree sensibili e dispiegamento di droni e robot.

Inoltre, grazie alla presenza della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) sarà possibile alimentare dispositivi elettrici esterni direttamente sul campo. Renault 4TROOP offre poi la capacità di comunicazione e le innovazioni tecnologiche sviluppate da Thales nell'ambito dell'ambiente SCORPION, la rete tattica di combattimento collaborativo delle forze armate terrestri. Significa quindi comunicazioni sicure, connettività tattica, coordinamento multi-sensori, supervisione e protezione delle operazioni.

Inoltre, la Combat Digital Platform e tutte le soluzioni digitali e cyber-sicure di Thales sono conformi ai criteri operativi e agli standard di connettività delle forze armate, promuovendo così azioni rapide ed efficienti.

Secondo Renault, è possibile produrre 4TROOP in tempi e costi relativamente bassi. La Rafale in versione militare è ancora un prototipo con cui Renault sta valutando la fattibilità di un modello di questo tipo. Resta quindi da vedere se il prototipo è stato sviluppato per supportare le nuove esigenze delle forze armate moderne si tradurrà effettivamente in una Rafale adatta a scopi militari.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/06/2026