Renault Boreal sbarca in Europa: ma il nuovo SUV non arriverà in Italia

Dal Brasile alla Turchia, il nuovo SUV Renault Boreal sarà adesso prodotto anche presso lo stabilimento di Bursa. Questo modello inizialmente era stato destinato al mercato dell'America Latina con produzione a Curitiba in Brasile, come parte del piano strategico ''Renault International Game Plan''. Adesso, la casa automobilistica francese ha deciso di portare il nuovo SUV nel Vecchio Continente e non solo. Infatti, sarà esportato dalla Turchia verso una serie di Paesi dell'Europa dell'Est, Medio Oriente ed Africa settentrionale e subsahariana. Sebbene le sue caratteristiche siano interessanti, non lo vedremo in Italia.
Nuova Renault Boreal: esterni e interni
Il SUV è lungo 4,56 metri, con un passo di 2,70 metri e quindi entra nel segmento C di mercato. Lo stile riprende quello degli ultimi modelli della casa automobilistica francese, con la griglia frontale in tinta carrozzeria, il nuovo logo “Nouvel'R”, i sottili fari a LED e la firma luminosa ispirata alla concept car Niagara. Le forme sono complessivamente muscolose e la dotazione prevede cerchi da 19 pollici. C'è anche il tetto panoramico per esaltare la sensazione di spazio all'interno dell'abitacolo. Il bagagliaio invece dispone di 630 litri ma si può salire a 1.868 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.
Salendo a bordo troviamo interni curati con superfici morbide al tatto. Non può mancare la tecnologia e quindi abbiamo una plancia dominata da un pannello che integra i display da 10 pollici della strumentazione e del sistema infotainment openR link. C'è anche un sistema d'illuminazione ambientale i cui colori cambiano automaticamente a seconda della modalità di guida scelta. La dotazione di serie prevede, tra le altre cose, i sedili anteriori regolabili elettricamente, la funzione di memoria e massaggio del sedile del conducente, il climatizzatore bizona automatico, la base di ricarica wireless raffreddata e diversi vani portaoggetti.
Renault Boreal vanta anche l'impianto audio premium Harman Kardon, sviluppato in collaborazione con Jean-Michel Jarre.
Motori, c'è il Full Hybrid
In Turchia, il modello sarà lanciato con le opzioni di motorizzazione E-Tech Full Hybrid 160 CV e TCe EDC turbo 145 CV. La gamma sarà ulteriormente ampliata nel quarto trimestre del 2026 con l'aggiunta della versione E-Tech Hybird 4x4 150 CV.
Nello specifico, il motore benzina Tce EDC 1.3 Turbo 145 CV, abbinato alla trasmissione a doppia frizione a sei rapporti, vanta emissioni di CO2 pari a 149 g/km ed un consumo di carburante di 6.6 litri per 100 km in ciclo combinato WLTP. Invece, il motore E-Tech Full Hybrid 160 CV permette di guidare in modalità elettrica fino all'80% del tempo in ambiente urbano e consente di accelerare in modalità elettrica fino a 110 km/h. Il modello, dotato di trasmissione automatica multimodale, offre un consumo di carburante di 4,8 litri per 100 km in ciclo combinato WLTP (emissioni di CO2 pari a 108 g/km).
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