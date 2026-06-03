FIAT Grizzly e Grizzly Fastback stanno arrivando: prime immagini ufficiali

Avevano già fatto capolino all'interno delle slide del nuovo piano industriale di Stellantis. Stiamo parlando delle nuove Grizzly e Grizzly Fastback di cui avevamo individuato le prime foto senza veli anche se inserite all'interno di un PDF dedicato alle novità del Gruppo. Adesso però c'è qualcosa di più perché FIAT ha condiviso le prime immagini ufficiali delle nuove vetture.

Grande Panda ha segnato il ritorno di FIAT nella mobilità familiare accessibile. Con Grizzly e Grizzly Fastback completiamo questa gamma con due vetture progettate attorno a esigenze e stili di vita diversi, ma accomunati dalle stesse idee: una mobilità intelligente, accessibile e radicata nel DNA del design FIAT. Insieme riportano FIAT al centro del mercato della mobilità familiare con una gamma completa e coerente.

Così descrive i prossimi arrivi, Olivier Francois, CEO FIAT.

4,5 metri di lunghezza, in arrivo nuovi SUV di segmento C

Cosa racconta la casa automobilistica delle nuove Grizzly e Grizzly Fastback? La lunghezza dei due modelli sarà di poco inferiore ai 4,5 metri e quindi entreranno nel segmento C. La casa automobilistica parla anche di ''uno spazio interno eccezionale e una capacità di carico ai vertici della categoria'', senza però fornire precisi numeri.

Entrambi i modelli saranno realizzati su di una piattaforma globale condivisa che sappiamo essere la Smart Car, la stessa utilizzata, ad esempio, per la Grande Panda. Sul fronte delle motorizzazioni c'è un dettaglio interessante. FIAT evidenzia che Grizzly e Grizzly Fastback saranno proposti con un’ampia gamma di motorizzazioni, dal benzina fino all’elettrico. Già sapevamo che ci sarebbero state unità Mild Hybrid ed elettriche ma visto quanto raccontato, pare che si saranno anche versioni benzina non elettrificate. Da capire se saranno proposte da noi dato che i nuovi modelli saranno distribuiti in diverse aree del mondo, in mercati chiave in Europa, Medio Oriente e America Latina.

Possiamo ipotizzare che il modello a benzina possa adottare il ben noto 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV. Il modello ibrido dovrebbe invece disporre del solito powertrain Stellantis Mild Hybrid da 145 CV. L'offerta elettrica dovrebbe ricalcare quella della Citroen C3 Aircross con motore da 113 CV e batteria fino a 54 kWh per una percorrenza di oltre 400 km. Si tratta comunque di ipotesi visto quanto offre oggi Stellantis su altri modelli Smart Car.

Grizzly è un SUV pensato soprattutto per le famiglie, mentre Grizzly Fastback offre un look più sportiveggiate grazie alle sue forme da SUV Coupé.

Arrivo

La famiglia Grizzly sarà introdotta in Europa e nella regione Medio Oriente & Africa nella seconda metà del 2026. Dovrebbe essere presente a ottobre al Salone di Parigi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/06/2026