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FIAT conferma, stanno arrivando le nuove Grizzly: occhio al particolare

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3 ore fa - Dal piano Stellantis emerge la nuova FIAT Grizzly: ecco come sarà

Dalle slide del piano Stellantis emergono le prime immagini delle future FIAT Grizzly e Grizzly Coupé

Dalle pieghe delle presentazioni delle case automobilistiche a volte possono emergere anticipazioni sull'arrivo di nuovi modelli. Sfogliando il chilometrico PDF del nuovo piano Stellantis (128 pagine!) l'occhio non può non cadere sulla slide dedicata al futuro di FIAT. E cosa possiamo notare? Ma la nuova FIAT Grizzly, anzi le nuove Grizzly. In questi mesi abbiamo visto molteplici foto spia di un nuovo SUV Coupé basato sulla piattaforma Smart Car. Veniva per lo più identificato come la nuova FIAT Fastback ma da un po' di tempo si speculava che il nome ufficiale potesse essere Grizzly. A quanto pare è tutto vero, questo è il nome scelto e appunto lo troviamo riportato sulla slide.

Due Grizzly in arrivo

Perché due? In tutti questi mesi abbiamo sempre visto solo le foto del SUV Coupé ma sapevamo che sarebbe arrivata anche la variante con uno stile da SUV più tradizionale. A quanto pare, il nome sarà sempre lo stesso, sembra a identificare che Grizzly potrebbe essere il nome di una gamma di modelli più che un singolo modello. Sarà FIAT Grizzly e FIAT Grizzly Coupé? Possibile e lo scopriremo tra pochi mesi.

Novità FIAT

Nome a pare, la slide svela anche l'aspetto delle due vetture. Si tratta ovviamente di render digitali ma le forme e il design sono ben chiari. Entrambi i modelli presentano evidenti richiami alla gamma della Grande Panda con un frontale caratterizzato da fari con una firma luminosa a pixel. Ma se della versione SUV Coupé il design non è certo una sorpresa, finalmente possiamo dare un'occhiata al SUV.

Insomma, sono in arrivo due novità importanti per la gamma della casa automobilistica. Il debutto dovrebbe avvenire al Salone di Parigi in ottobre me è possibile che FIAT possa svelare le nuove Grizzly anche prima, soprattutto adesso che sostanzialmente le ha già fatte vedere.

Da quanto sapiamo dato che poggiano sulla piattaforma Smart Car, offriranno motorizzazioni Mild Hybrid (probabilmente la versione da 145 CV) e 100% elettriche (probabilmente le stesse della Citroen C3 Aircross). Anche solo benzina? Lo scopriremo tra non molto. Troppo presto, invece, per adottare la nuova piattaforma unica annunciata oggi da Stellantis, la nuova STLA One.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/05/2026
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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