Fiat Quattrolino: bentornata Fiat 600 Multipla!

La conferma è di quelle a bocche cucite, vale a dire che a parole nessuno si sbottona, ma un chiaro indizio - direi inequivocabile - si trova tra le pieghe della presentazione del nuovo piano industriale Stellantis FaSTLAne 2030: torna la Fiat 600 Multipla, in chiave moderna, si intende. Anche se, apparentemente, si chiamerà Quattrolino. Uniamo i puntini e vediamo di capire di che si tratta veramente.

Una slide del piano industriale Stellantis FaSTLAne 2030

A cosa si ispira e come si colloca

Tutto nasce dalla slide qui sopra: all'estrema sinistra si nota in piccolo un modello inedito, che per comodità ho cerchiato in rosso, e che ha una somiglianza straordinaria con la storica monovolume progettata nel 1956 da quel genio di Dante Giacosa.

Antesignana delle monovolume, la Multipla del '56 sfruttava gli spazi in modo incredibilmente efficiente, capace di ospitare fino a 6 passeggeri in tre metri e mezzo.

Ora Stellantis preannuncia l'arrivo di un modello che le assomiglia tantissimo, chiamandolo nella slide Quattrolino e inserendolo tra i veicoli per la Urban Mobility, insieme al quadriciclo Topolino, al tre ruote Tris, alla Nuova 500 e a una nuova Pandina. Una Pandina tutta diversa da quella che conosciamo, con forme squadrate e inedite, ma questa è un'altra storia...

Concentriamoci dunque sulla Quattrolino: di che si tratta con precisione? Vederla là in mezzo a Topolino e Tris, entrambi elettrici, lascia pochi dubbi sulla sua alimentazione, ma rimane da capire se si tratterà di un'auto vera e propria o di un altro tipo di veicolo.

Fiat Quattrolino si ispira alla 600 Multipla del 1956, rendering realizzato con A.I.

Auto vera o quadriciclo?

Un quadriciclo leggero? Improbabile, perché farebbe a pugni con la Topolino e Olivier Francois ha detto in conferenza che ha due porte e quattro posti: incompatibili con la categoria.

Un quadriciclo pesante come la Desner Y300, allora? In Italia aprirebbe la porta (del guidatore) ai sedicenni, ma sarebbe una mossa inaspettata, visto il mercato che è si in espansione, ma ancora lontano dai numeri delle vere citycar.

Che si tratti di un veicolo per altri mercati? E allora perché dargli un look così evocativo, che si riallaccia a doppio filo alla tradizione automobilistica italiana?

Che si tratti proprio quella E-Car tanto cara alla Commissione Europea che Stellantis intende fare contenta con uno (o più) modelli prodotti a Pomigliano a partire dal 2028? Francois dice che la vera E-Car sarà la Pandina, con un design diverso da quello rappresentato nella slide. Vedremo.

Sta di fatto che la Quattrolino somiglia moltissimo a quella monovolume che avevo anticipato con i miei rendering. Scopriremo presto quanto mi sono avvicinato alla verità con questo esercizio di educated guess, come lo chiamano gli inglesi.

Per ora di informazioni ufficiali non ce ne sono: solo quella minuscola foto nella slide. Ma da quel piccolo seme, sono sicuro, nascerà qualcosa di grande.

Foto: l'immagine di copertina è quella ufficiale di Stellantis, ricampionata per migliorare la qualità; le altre viste della Quattrolino/Fiat Multipla 2028 sono nostri rendering realizzati con A.I.

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