Salone di Parigi 2026, dalla nuova 2CV alla Smart #2 passando per la Grizzly: cosa vedremo

Citroën 2CV, Audi A2 e-tron, Smart #2, nuova Dacia Spring e Alpine A110: sono alcune delle protagoniste più attese del Salone di Parigi 2026

Il Salone di Parigi 2026 aprirà i battenti il 12 ottobre e si preannuncia un evento davvero molto importante per l'industria auto dato che sono attese diverse anteprime davvero importanti. Molte case automobilistiche hanno già anticipato i loro principali piani per il Salone ma ci si attendono ulteriori sorprese. Il ritorno della Citroën 2CV farà molto parlare di sé, ma ci saranno anche nuovi dettagli sulla prossima generazione della sportiva Alpine A110 e non mancherà nemmeno un'anteprima della nuova Smart #2. Insomma, un Salone da non perdere.

Vediamo quindi di riassumere le principali novità attese per questo appuntamento.

Alpine A110

Si è già scritto molto sulla prossima generazione di A110, ma altre novità arriveranno da Parigi, dove il marchio ha annunciato che svelerà ''nuovi elementi'' della vettura sportiva elettrica.

Audi A2 e-tron

Audi non ha ancora confermato ufficialmente la presenza della nuova A2 e-tron al Salone di Parigi, ma ha indicato un debutto previsto per questo autunno. Il marchio sarà presente come espositore. Ciò suggerisce che il nuovo veicolo elettrico sarà presente.

Nuova Audi A2 e-tron

Citroën 2CV

L'amministratore delegato di Citroën, Xavier Chardon, ha dichiarato che la nuova auto avrà ''esattamente lo stesso scopo della 2CV alla fine degli anni '40'', ovvero offrire un mezzo di trasporto accessibile alle masse, ma per l'era elettrica. Sarà un prototipo, ma si prevede che anticiperà fedelmente il modello definitivo che sarà in vendita nel 2028.

Nuova Dacia Spring

La Dacia Spring si è ritagliata una nicchia in Europa come auto elettrica economica, ideale per fare la spesa e altre commissioni quotidiane. Ma questa seconda generazione, che verosimilmente sarà presente al Salone di Parigi, rappresenterà un notevole passo avanti rispetto al modello attuale dato che poggerà sulla piattaforma della nuova Renault Twingo elettrica.

Concept FIAT

FIAT presenterà ''un'esclusiva concept car'', anche se al momento si sa poco sulla sua forma. È possibile che presenti un modello equivalente alla 2CV, dato che sia FIAT che Citroën fanno parte di Stellantis. Inoltre, FIAT condivide con il marchio francese l'obiettivo di posizionarsi nel segmento di mercato europeo più accessibile.

FIAT Grizzly

FIAT Grizzly

La gamma Grizzly che già conosciamo sarà presente al Salone di Parigi dove probabilmente arriveranno ulteriori dettagli. Si tratterà comunque del primo debutto pubblico.

Leapmotor B03

Leapmotor sta riscuotendo un grande successo in Europa. La nuova B03 giocherà un ruolo chiave nel dare ulteriore impulso a questa crescita, in quanto piccola hatchback elettrica in grado di competere con la Renault 5 .

Concept Maserati

Il futuro di Maserati è da tempo oggetto di discussione, ma una nuova concept car verrà presentata al Salone dell'Auto di Parigi per indicare la strada verso i prossimi modelli. Gilles Vidal, responsabile del design europeo di Stellantis, ha affermato che lo stile del marchio ha tradizionalmente seguito cicli ventennali e che ora è il momento di ''qualcosa di nuovo''.

Concept Peugeot

Peugeot sta preparando un'offensiva di sette modelli che arriveranno entro la fine di questo decennio, e il Salone di Parigi ospiterà la presentazione di due concept che apriranno la strada a queste novità. Uno, in particolare, dovrebbe anticipare le forme della prossima Peugeot 208.

Smart #2

Della nuova city car elettrica sappiamo già molte cose e al Salone di Parigi si terrà un'anteprima che mostrerà la vettura oramai prossima alla versione di produzione.

VEDI ANCHE

Tags