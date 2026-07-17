Nuova BMW M3 benzina al Nurburgring: le foto svelano il nuovo look Neue Klasse

BMW sta lavorando alla nuova generazione della sua sportiva M3. Si parla molto dell'elettrica e delle sue caratteristiche tecniche molto raffinate dato che potrà contare su ben 4 motori, uno per ruota. Tuttavia, la nuova M3 non sarà solamente elettrica perché la casa tedesca continuerà a proporre ancora una versione a benzina. Proprio un muletto della futura BMW M3 endotermica è stato intercettato durante una sessione di test al Nürburgring in Germania.

BMW M3 benzina foto spia Nurburgring

Look Neue Klasse e ci sarà un nuovo motore 6 cilindri

La sportiva appare ovviamente ancora camuffata con pellicole ed elementi posticci. Tuttavia, si possono comunque notare diverse cose interessanti.

Dietro il camuffamento, alcuni dettagli chiave di BMW M sono chiaramente visibili. Il prototipo è dotato di dischi freno forati anteriori e posteriori, con pinze freno specifiche M di grandi dimensioni. L'auto monta anche cerchi in lega M di grandi dimensioni, mentre al posteriore possiamo osservare i caratteristici quattro terminali di scarico che confermano che non si tratta di una Serie 3 ordinaria.

BMW M3 benzina foto spia Nurburgring

Sebbene camuffato, il frontale fa capire che la nuova BMW M3 endotermica abbraccerà il nuovo linguaggio di design Neue Klasse. Basta griglia doppio rene in formato XXL. In futuro, ci sarà una soluzione più minimalista, molto simile a quella che troviamo sulla nuova BMW i3. Il profilo laterale rivela le maniglie delle portiere a scomparsa, un altro segno distintivo della Neue Klasse. Tornando al posteriore, si nota anche la presenza di uno spoiler sul baule.

L'aspetto estetico è ancora in evoluzione ma possiamo comunque già farci un'idea abbastanza precisa di come sarà il suo design. Non si vede l'abitacolo ma verosimilmente troveremo il nuovo BMW Panormaic iDrive che ha fatto il suo debutto all'interno dei modelli Neue Klasse, ovviamente con alcune personalizzazione per rispecchiare la maggiore sportività della vettura.

BMW M3 benzina foto spia Nurburgring

Per quanto riguarda il motore, invece, informazioni precise non ce ne sono ma si specula della possibile che sotto al cofano troverà posto un nuovo motore 6 cilindri dotato della tecnologia Mild Hybrid. La potenza dovrebbe superare i 520 CV. Unità che poi sarà abbinata a un cambio automatico. Ci sarà pure la trazione integrale. BMW non ha scelto il Plug-in che avrebbe permesso un livello di potenza superiore ma avrebbe portato a un importante aggravio di peso con il rischio di penalizzare l'esperienza di guida. Il debutto è atteso per il prossimo anno.

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