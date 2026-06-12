BMW M Concept Neue Klasse svela il futuro della M3 elettrica

Quale appuntamento migliore della 24 Ore di Le Mans per svelare il concept che anticipa la futura BMW M3 elettrica? La casa automobilistica ha infatti tolto i veli sulla BMW M Concept Neue Klasse che anticipa il nuovo linguaggio di design BMW M e lancia un segnale chiaro per il futuro elettrico del marchio tedesco. Tradotto, il concept possiamo immaginarlo come una sorta di anticipazione della futura BMW M3 elettrica il cui debutto sarebbe previsto per il prossimo anno.

BMW M Concept Neue Klasse

Ispirata al mondo delle corse

La base di partenza è quella della nuova BMW i3 e quindi il concept adotta la piattaforma Neue Klasse e potrà contare sulle ultime tecnologie che la casa tedesca ha sviluppato per le sue auto elettriche. Da quanto possiamo vedere, la forma riprende quella del concept Vision Driving Experience dello scorso anno, con una serie di modifiche per rendere la sportiva più vicina al modello di produzione.

Anche se la base è quella della nuova i3, BMW ha lavorato per sviluppare una sportiva vera. L'aerodinamica è stata completamente rivista. Ad esempio, troviamo un frontale molto più elaborato con grandi prese d'aria e un ampio splitter. Sebbene la forma dei gruppi ottici sia simile a quella della i3, la firma luminosa è diversa. Molto più elaborato pure il posteriore dove è presente un ampio diffusore. Assetto abbassato e carreggiate allargate caratterizzano l'aspetto del concept che si caratterizza anche per la presenza di una presa d'aria a V sul cofano che serve per migliorare il raffreddamento del powertrain.

BMW M Concept Neue Klasse, posteriore

C'è anche un altro elemento inedito che BMW chiama ''Track Lights''. Stiamo parlando quelle piccole luci a LED dalle forme quadrate posizionate ai lati del paraurti. La carrozzeria è verniciata in rosso Monza metallizzato, con splitter, minigonne laterali, diffusore, presa d'aria sul cofano e tetto a contrasto in colore nero. Il concept monta cerchi con fissaggio centrale e camber negativo, e il telaio specifico M garantisce carreggiate più larghe e un assetto ribassato.

Interni: tecnologia e sportività

L'abitacolo riprende quello della BMW i3 con il BMW Panoramic iDrive. La casa tedesca è poi intervenuta per rivedere gli interni con l'obiettivo di riflettere la maggiore sportività di questo modello. Sono presenti quattro sedili singoli avvolgenti rivestiti in pelle Merino con cinture di sicurezza a cinque punti ed elementi strutturali in fibra naturale. Il roll-bar rivestito in pelle Nubuck si abbina al volante e ai pannelli delle portiere. La plancia è rivestita con un materiale a maglia nera, mentre il volante e la console centrale si distinguono dalla i3 per alcuni comandi personalizzati e inserti rossi.

BMW M Concept Neue Klasse, interni

4 motori elettrici

Powertrain raffinato e sebbene non siano stati forniti numeri, BMW ha rimarcato la presenza di ben 4 motori elettrici, uno per ruota. In passato si speculava di una potenza compresa tra 700 e 1.000 CV. La potenza è gestita dal sistema BMW M Dynamic Performance Control, parte integrante del sistema di controllo Heart of Joy . L'azienda promette una ''nuova interpretazione di dinamica, agilità e precisione'' grazie al controllo specifico di potenza e frenata per ciascuna ruota.

La sportiva elettrica disporrà di un'architettura a 800 V che permetterà di ricaricare ad alta potenza la batteria da 100 kWh di cui disporrà la prossima BMW M3 elettrica che secondo qualcuno potrebbe chiamarsi BMW iM3. Il pacco batteria integrerà celle cilindriche specifiche per essere utilizzate su modelli ad alte prestazioni.

In ogni caso, elettrica a parte, già sappiamo che BMW continuerà a proporre una versione endotermica, probabilmente con un'evoluzione dell'attuale 6 cilindri dotato di tecnologia Mild Hybrid.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/06/2026