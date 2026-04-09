BMW iX5 Hydrogen, per il SUV Fuel Cell 750 km di autonomia e 5 minuti per un pieno

BMW crede nella tecnologia dell'idrogeno e già sappiamo che nel 2028 debutterà la nuova BMW iX5 Hydrogen. Si tratta di una versione con motorizzazione Fuel Cell della prossima generazione della X5 che sarà offerta davvero con una gamma che comprenderà ogni tipologia di motorizzazione. Infatti il SUV sarà disponibile anche con motori endotermici, ibridi ed elettrici. Adesso, ci sono novità perché la casa automobilistica ha iniziato a parlare del suo nuovo SUV Fuel Cell. Invece di partire dall'estetica, dagli interni o dal powertrain, BMW ha deciso di iniziare a presentare questo SUV iniziando dal serbatoio.

BMW iX5 Hydrogen

BMW iX5 Hydrogen, fino a 750 km di autonomia

BMW parte quindi dal serbatoio o meglio dal sistema BMW Hydrogen Flat Storage che permette un utilizzo estremamente efficiente dello spazio all’interno del veicolo ed è compatibile con i powertrain elettrici di ultima generazione, senza perdita di spazio all’interno dell’abitacolo. La casa automobilistica afferma che il SUV Fuel Cell ad idrogeno sarà in grado di poter disporre di un'autonomia di 750 km. La soluzione sviluppata da BMW è interessante e si compone di sette serbatoi ad alta pressione realizzati in materiale composito rinforzato con fibra di carbonio, collegati tra loro in parallelo e integrati in un robusto telaio metallico. L'aspetto tecnico più rilevante è che, anziché singoli recipienti in pressione, sono presenti più camere collegate tra loro a formare un’unità chiusa, gestita da una valvola principale centrale. Complessivamente sarà possibile immagazzinare almeno 7 kg di idrogeno. Quanto serve per fare il pieno? Circa 5 minuti.

BMW iX5 Hydrogen

C'è anche il sistema Heart of Joy

La nuova BMW iX5 Hydrogen potrà contare anche su di un sistema Fuel Cell di terza generazione più efficiente e potente rispetto alle generazioni precedenti. Specifiche tecniche ancora non ce ne sono. Tuttavia, la casa automobilistica ha fatto sapere che anche il suo nuovo SUV ad idrogeno potrà contare sul nuovo software di controllo della trasmissione e del telaio Heart of Joy, oltre al BMW Dynamic Performance Control. Si tratta di tecnologie di ultima generazione che hanno debuttato sulla nuova BMW iX3.

Per vedere su strada il SUV Fuel Cell serviranno ancora alcuni anni. Tuttavia, è possibile che nei prossimi mesi arrivino ulteriori novità che forniscano qualche dettaglio in più su questo progetto.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/04/2026