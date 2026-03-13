BMW Serie 4, ci sarà un futuro nell'era Neue Klasse: un render prova ad anticipare il suo design

BMW sta lavorando ad un completo rinnovamento della sua gamma di vetture. La prossima settimana sarà molto importante perché sarà svelata ufficialmente la nuova BMW i3, la Serie 3 elettrica. Si tratterà del secondo modello dell'era Neue Klasse inaugurata con la nuova BMW iX3 (qui la nostra prova). Il nuovo linguaggio di design influenzerà molti dei futuri nuovi modelli della casa automobilistica, tra cui la nuova generazione della Serie 4. Già perché pare che ci sarà ancora spazio in futuro per questo modello come aveva confermato ad inizio anno Joachim Post, che supervisiona lo sviluppo di tutti i nuovi modelli BMW, parlando con i colleghi inglesi di Autocar. Ci vorrà comunque ancora diverso tempo prima di vederla arrivare, ma la BMW Serie 4 ha ancora un futuro importante all'interno della gamma del costruttore tedesco. Come sarà?
E se fosse davvero così?
Anche se ci vorrà ancora qualche anno, l'attuale BMW Serie 4 arriverà al termine del suo ciclo di vita. Non è ancora chiaro come sarà strutturata la gamma della rinnovata Serie 4, cioè se oltre alla Coupé troveremo anche le varianti Gran Coupé e Cabrio. Per ora ci sono solo pochi indizi ed alcune speculazioni. In ogni caso, il nuovo modello dovrebbe essere strettamente correlato con la nuova Serie 3 / i3. Partendo da qui, Nikita Chuyko, meglio conosciuto online come Kelsonik, ha voluto realizzare un render che mostra come potrebbe essere la futura BMW Serie 4 nell'era Neue Klasse.
Le proporzioni e la silhouette sono sostanzialmente simili a quelle dell'attuale modello. Cambia soprattutto la parte anteriore che abbraccia il nuovo linguaggio di design della casa automobilistica. Dunque, via il doppio rene in formato XXL in favore di una soluzione più moderna e discreta che troveremo anche sulla rinnovata Serie 3 / i3. Ci sono poi nuovi fari dalle forme allungate già visti sulla nuova iX3 e sui prototipi della nuova i3. Ridisegnati anche il paraurti con forme più spigolose ed affilate per accentuare il look sportiveggiante di questo modello. Pure il posteriore sarà rivisto con un nuovo paraurti e gruppi ottici dalle forme allungate e a sviluppo orizzontale.
All'interno dell'abitacolo troveremo sicuramente il sistema BMW Panoramic iDrive. Questo significa niente strumentazione digitale perché al suo posto ci sarà il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni di marcia su di una fascia lungo tutta la larghezza del parabrezza. Non mancherà ovviamente un ampio display centrale per l'infotainment.
Motori
Ovviamente è ancora presto per parlare delle motorizzazioni. Tuttavia vista la stretta parentela con la Serie 3 / i3, verosimilmente la nuova Serie 4 dovrebbe essere proposta sia con motorizzazioni endotermiche ed ibride e sia in versioni 100% elettriche. Ci sarà anche una nuova BMW M4? Non lo sappiamo ancora ma è possibile. Al debutto manca davvero ancora diverso tempo e quindi sicuramente ci sarà modo di saperne di più.
Fonte render: Kelsonik
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Serie 4 Coupé 420i 184 CV Sport
|184 / 135
|58.000 €
|Serie 4 Coupé 420d 190 CV Sport
|190 / 140
|58.100 €
|Serie 4 Coupé 420d 190 CV xDrive Sport
|190 / 140
|60.500 €
|Serie 4 Coupé 420i 184 CV M Sport
|184 / 135
|61.700 €
|Serie 4 Coupé 420d 190 CV M Sport
|190 / 140
|61.800 €
|Serie 4 Coupé 420d 190 CV xDrive M Sport
|190 / 140
|64.200 €
|Serie 4 Coupé 420i 184 CV M Sport Pro
|184 / 135
|64.200 €
|Serie 4 Coupé 420d 190 CV M Sport Pro
|190 / 140
|64.300 €
|Serie 4 Coupé 430d 286 CV xDrive Sport
|286 / 210
|65.000 €
|Serie 4 Coupé 430i 245 CV xDrive Sport
|245 / 180
|66.300 €
|Serie 4 Coupé 420d 190 CV xDrive M Sport Pro
|190 / 140
|66.700 €
|Serie 4 Coupé 430d 286 CV xDrive M Sport
|286 / 210
|68.700 €
|Serie 4 Coupé 430i 245 CV xDrive M Sport
|245 / 180
|70.000 €
|Serie 4 Coupé 430d 286 CV xDrive M Sport Pro
|286 / 210
|71.200 €
|Serie 4 Coupé 430i 245 CV xDrive M Sport Pro
|245 / 180
|72.500 €
|Serie 4 Coupé M440d xdrive
|340 / 250
|83.500 €
|Serie 4 Coupé M440d xdrive MSport Pro
|340 / 250
|84.600 €
|Serie 4 Coupé M440i 374 CV xDrive
|374 / 275
|85.600 €
|Serie 4 Coupé M440i 374 CV xDrive M Sport Pro
|374 / 275
|86.700 €
