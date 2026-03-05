Nuova BMW i3 2026 è pronta al debutto: la Serie 3 elettica sarà svelata il 18 marzo

La prima berlina elettrica Neue Klasse avrà un'autonomia di circa 800 km e potrà ricaricare fino a 400 kW

La nuova BMW i3 farà il suo debutto ufficiale il 18 marzo. Tra meno di due settimane scopriremo tutti i segreti di questo modello di cui nel tempo si è scritto molto tra foto spia e anticipazioni. Si tratta di un modello molto importante, il secondo della nuova era Neue Klasse che è stata inaugurata a settemrbe con il lancio della nuova BMW iX3. La comunicazione è stata data attraverso i canali social del marchio tedesco in cui è stato condiviso anche un breve taser in cui si vede nella penombra il frontale della nuova berlina elettrica. Insomma, la casa automobilistica tedesca si sta prepando a togliere i veli su questo modello che disporrà di tutte le ultime tecnologie che ha sviluppato per le sue auto elettriche.

BMW i3

Cosa sappiamo?

Partiamo innanzittutto dall'ultimo teaser che conferma ancora una volta che anche la nuova berlina elettrica disporrà del nuovo linguaggio di design Neue Klasse.Via la classica griglia a doppio rene di grandi dimensioni in favore di una soluzione più minimalista che ripende quella del concept BMW Vision Neue Klasse svelato al Salone di Monaco nel 2023, abbinata a fari dalle forme sottili e dotati della stessa firma luminosa introdotta sulla nuova iX3. Le proporzioni saranno comunque simili a quelle della Serie 3 pronta anche lei ad essere rinnovata. L'abitacolo presenterà tutte le ultime novità tecnologiche introdotte sempre sulla nuova iX3. Questo significa che troveremo il sistema BMW Panoramic iDrive, basato sul nuovo BMW Operating System X.

Dunque, niente strumentazione digitale ''classica''. Al suo posto il BMW Panoramic Vision che va a proiettare le informazioni di marcia lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante anteriore all’altro. Ovviamente, non mancherà un ampio display centrale dove gestire tutte le principali funzionalità dell'infotainment.

Motori e autonomia

Nuova BMW i3 poggia sulla piattaforma Neue Klasse che supporta un'architettura a 800 V che consentirà, quindi, di poter ricaricare ad altissima potenza. I powertrain dovrebbero essere i medesimi della nuova iX3 che è stata lanciata con un doppio motore da 345 kW/469 CV. L'autonomia dovrebbe aggirarsi attorno agli 800 km e come per il SUV dovrebbe essere possibile poter ricaricare in corrente contnua fino ad una potenza massima di 400 kW. In ogni caso, tutto è pronto per il debutto. L'appuntamento è per il 18 marzo.

In arrivo anche la nuova BMW M3 elettrica

Non possiamo comunque dimenticarci che per il 2027 è attesa anche la nuova BMW M3 elettrica, un modello su cui si discute da un po' di tempo e che pare che adotterà soluzioni tecniche raffinitassime tra cui un powertrain dotato di 4 motori elettrici.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/03/2026