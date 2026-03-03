BMW M2 scende in pista: aerodinamica, assetto e sound al top con M Performance Track Kit

La BMW M2 (guarda BMW M2 CS) alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni grazie al nuovo M Performance Track kit sviluppato dalla divisione BMW Motorsport.

BMW M2: ancora più veloce con il pacchetto racing

Pensato per chi frequenta sempre più spesso i track day, il pacchetto introduce soluzioni tecniche mirate a migliorare aerodinamica, assetto e coinvolgimento di guida, mantenendo l’omologazione stradale in diverse configurazioni.

La casa tedesca (guarda la homepage di BMW Italia) sottolinea come “le giornate in pista stiano diventando un passatempo sempre più popolare per i clienti con ambizioni sportive”. E la compatta coupé, già grintosa di serie, punta ora a offrire un comportamento ancora più preciso tra i cordoli.

BMW M2 M Performance Track kit: la sportiva compatta di Monaco diventa più racing

Aerodinamica ispirata al motorsport

Il cuore del M Performance Track kit è l’aggiornamento aerodinamico. Il pacchetto include:

Splitter anteriore regolabile manualmente

Nuovo alettone posteriore a collo di cigno

Diffusori per i passaruota (dive-plane)

Presa d’aria supplementare sotto il radiatore dell’olio

BMW M2 M Performance Track kit: lo splitter anteriore è regolabile manualmente

Ali regolabili per aumentare/ridurre il carico

Lo splitter può essere “nascosto” nell’uso quotidiano e configurato per la pista, mentre l’alettone riprende la soluzione vista sulle M4 GT3 e GT4. In modalità Street resta in posizione omologata; in modalità Race arretra di cinque centimetri per incrementare l’efficacia aerodinamica. L’angolazione è regolabile per bilanciare la deportanza tra avantreno e retrotreno. Non manca una terza luce di stop integrata.

I nuovi elementi migliorano la gestione dei flussi d’aria e contribuiscono ad aumentare la stabilità alle alte velocità, avvicinando la compatta bavarese al comportamento di una supercar.

BMW M2 M Performance Track kit: assetto regolabile e impianto di scarico più sportivo

Assetto regolabile e test al Nürburgring

Il kit introduce ammortizzatori con regolazione dell’altezza e quattro tarature di smorzamento in estensione e compressione. È possibile abbassare la vettura di circa 2,5 cm, con regolazione continua entro questo intervallo.

I componenti sono stati sviluppati in galleria del vento e messi a punto anche al Nürburgring dal collaudatore Jörg Weidinger, utilizzando pneumatici “ultra-track” opzionali.

Motore e impianto frenante restano invariati: il sei cilindri in linea biturbo 3.0 eroga 480 CV sulla BMW M2, (che diventano 530 sulla M2 CS), confermando l’equilibrio delle performance tra potenza erogata e controllo dinamico orientati al mondo racing.

BMW M2 M Performance Track kit: l'ala posteriore cambia l'incidenza per variare il carico

Anche per M2 CS c’è più sound

Per i proprietari di M2 CS è disponibile uno scarico alleggerito di 8 kg, dal sound più coinvolgente e dotato di diverse modalità per modularne il volume. I terminali in carbonio e titanio ne enfatizzano l’estetica.

Il prezzo in Germania è di 23.500 euro, tasse e installazione escluse. Considerando il costo dell’auto, una BMW M2 equipaggiata con il kit supera i 100.000 euro. Una cifra importante, ma in linea con l’obiettivo: trasformare la compatta sportiva tedesca in una vera specialista della pista. A voi piace questo tuning per la M2? Diteci cosa ne pensate.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/03/2026