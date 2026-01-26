BMW rilancia la Serie 4 Coupé, ecco perché resta centrale nei piani di Monaco

La casa dell'elica conferma lo sviluppo della nuova Serie 4 Coupé: piattaforme condivise, versioni elettriche e benzina e futuro assicurato alla M4: Nei rendering indipendenti le ipotesi di design

Nonostante un mercato sempre meno favorevole alle carrozzerie a due porte, BMW Serie 4 Coupé resta un modello centrale nella strategia della Casa bavarese.

BMW non abbandona le coupé

La conferma arriva direttamente dai vertici dell’ingegneria di Monaco, che stanno lavorando a una terza generazione del modello, destinata ad avere un ruolo più rilevante rispetto al passato.

Un’auto chiave nella gamma BMW

L’attuale Serie 4 è in produzione dal 2020 ed è stata declinata in diverse varianti, dalla Gran Coupé alla BMW i4, la versione 100% elettrica che ha rappresentato finora il modello EV più venduto del marchio.

Con l’arrivo della futura i3 basata sulla Neue Klasse, il ruolo della Serie 4 viene ridefinito ma non ridimensionato.

BMW Serie 4 Coupé: la casa rilancia la sua sportiva, qui un rendering indipendente

Le parole del manager

In un’intervista rilasciata ai media britannici (leggi l’intervista), Joachim Post, responsabile dell’ingegneria e dello sviluppo BMW, ha ribadito l’importanza strategica del modello e le sue parole hanno dato il via a una serie di ipotesi di stile sul futuro modello create da designer indipendenti.

Ascoltiamo le sue parole:

“La Serie 4 è un’auto importante per noi. È più sportiva, e BMW è un marchio sportivo con una chiara tradizione anche in termini di prestazioni. Avrà un ruolo importante anche per il futuro”.

Post ha inoltre spiegato come la nuova generazione possa essere sviluppata con costi contenuti grazie alle sinergie industriali:

“Non è costosa quanto realizzare un’auto completamente nuova e ogni volta che realizziamo una Serie 3 o una X3, pensiamo sempre alla Serie 4 o alla X4”.

BMW Serie 4 Coupé: possibile arrivo di una iX4 su base Neue Klasse come la pensa Sugar Design

Sinergie industriali e piattaforme condivise

BMW punta su quelle che definisce “elevate sinergie” tra modelli come Serie 3, Serie 4, X4 e X6. Questo approccio consente di mantenere in vita modelli di nicchia come la coupé, riducendo l’impatto economico dello sviluppo e rendendo il business sostenibile anche in un segmento in contrazione.

Motori termici ed elettrici: doppia strada possibile

La futura BMW Serie 4 Coupé potrebbe seguire lo stesso schema della prossima Serie 3, con una versione a combustione interna basata sulla piattaforma CLAR aggiornata e una versione elettrica su architettura Neue Klasse.

Quest’ultima potrebbe dare vita anche a una possibile iM4 Coupé, considerando che la piattaforma è già confermata per una iM3 elettrica (guarda la iM3 EV).

BMW Serie 4 Coupé: dalla futura M3 elettrica potrebbe derivare anche la M4 Coupé EV

M4 e normative Euro 7

Sul fronte delle alte prestazioni, BMW non chiude la porta alla nuova M4 con motore sei cilindri in linea. Post ha confermato che l’unità S58 continuerà a esistere in configurazione mild hybrid e conforme alla normativa Euro 7:“Possiamo soddisfare la norma Euro 7 con qualche ottimizzazione nel sistema di scarico… per noi la norma Euro 7 non rappresenta un investimento così elevato”.

BMW Serie 4 Coupé: l'attuale sportiva declinata anche in versione Cabriolet

Un mercato con meno rivali

Con l’uscita di scena di Audi A5 Coupé e la riorganizzazione dell’offerta Mercedes, che ha tolto la Classe C e la Classe E Coupé/Cabrio nella CLE, BMW (guarda la homepage di BMW) potrebbe ritrovarsi con maggiore spazio commerciale. Un contesto che rafforza ulteriormente il senso della nuova Serie 4 Coupé nel panorama delle sportive premium.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/01/2026