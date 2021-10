Aggiornamenti auto

Migliora il software di bordo delle auto tedesche, sia per l’intrattenimento che per la sicurezza. Coinvolti due milioni di veicoli in tutto il mondo

Giorni fitti fitti per gli sviluppatori di software che lavorano per le case automobilistiche: Volvo sta ultimando la distribuzione dell’ultima versione del sistema operativo della sua XC40 Recharge, per aumentare l’autonomia complessiva dell’auto, mentre Tesla ha introdotto nuove funzionalità (e l’acceleration boost) per la sua Model Y.

VIA INTERNET Oggi tocca a BMW, con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo BMW ID 7, disponibile gratuitamente e distribuito in modalità over-the-air (ossia tramite internet, senza dover andare in officina), e che coinvolge più di trenta modelli e quasi due milioni di veicoli connessi in tutto il mondo (ibridi, elettrici, plug-in).

BMW, aggiornamento over-the-air per il sistema operativo dell'auto

COSA CAMBIA Per la casa di Monaco di Baviera si tratta del terzo aggiornamento OTA dell’anno. Ecco le novità introdotte:

Miglioramento del comportamento della funzione Lane Departure Warning

Nuova funzione Assisted View per vedere quello che “vede” l’auto

per vedere quello che “vede” l’auto L’ Active Cruise Control rileva la situazione del traffico intorno al veicolo in movimento anche nella nebbia

rileva la situazione del traffico intorno al veicolo in movimento anche nella nebbia Informazioni più complete sul traffico grazie ai miglioramenti per la funzione RTTI (Real-Time Traffic Information)

(Real-Time Traffic Information) Le playlist dei podcast di Spotify sono disponibili in auto con BMW Connected Music

sono disponibili in auto con BMW Connected Music Miglior rilevamento del conducente nel veicolo (per il corretto caricamento del relativo profilo utente)

nel veicolo (per il corretto caricamento del relativo profilo utente) Nuovo BMW M Sound Control per BMW M3 e BMW M4

per BMW M3 e BMW M4 Miglior controllo del volume per gli smartphone Android collegati via Bluetooth

CHI PUÒ SCARICARLO Sarà possibile installare l’aggiornamento sul Sistema Operativo BMW ID 7 (Ver. 21-07) distribuito scorso ottobre, e già presente su 1,6 milioni di autovetture. Sarà possibile installare la versione attuale (Ver. 21-07) su circa 400.000 altri veicoli, purché dotati della versione (Ver. 20-07), che dovrà prima essere aggiornata alla (Ver. 21-07). Se la vostra BMW è del 2018 in poi, è molto probabile che rientri nella platea delle auto interessate.

Brevetti BMW: il volante rotondo come lo conosciamo noi

ACCESSO ESCLUSIVO In questo giro di aggiornamenti, gli utenti della app My BMW App possono già scaricare il nuovo sistema operativo in esclusiva, due settimane prima di tutti gli altri, sfruttando la funzionalità che consente di scaricare manualmente l’update sull’auto. A seguire, l’aggiornamento sarà reso disponibile a tutti i clienti come download automatico, direttamente attraverso l’auto.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/10/2021