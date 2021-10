Novità auto

Infornata di aggiornamenti per le auto elettriche di Elon Musk: tra le tante novità, anche più potenza per la nuova Model Y. Quanto costa in Italia

Cominciano le prime consegne in Europa di Model Y, la crossover “compatta” (almeno rispetto alla più opulenta Model X, che abbiamo provato qualche tempo fa) di Tesla che siamo andati a vedere nelle scorse settimane, realizzata su base Model 3.

UPDATE PER MODEL Y Ed è proprio lei, la crossover elettrica a beneficiare di un primo, importante aggiornamento per il mercato italiano, ossia il pacchetto Acceleration Boost. Può essere acquistato tramite il proprio account Tesla (o direttamente dalla app associata all’auto), e migliora l’accelerazione di Model Y Long Range AWD, l’unico modello attualmente in vendita in Italia, che passa da 5 a 4,4 secondi, uguagliando il tempo della berlina.

Tesla Model Y: visuale laterale

QUANTO COSTA? Una volta installato l’aggiornamento, la schermata di selezione della modalità di accelerazione mostra la voce “Sport” invece che “Standard”. Negli Stati Uniti, dove Model Y è già disponibile da diversi mesi, l’Acceleration Boost costa 2.000 dollari, mentre qui da noi costa 1.800 euro. Una cifra importante, pensando che si tratta di un “semplice” aggiornamento che può essere effettuato via internet intervenendo sul software dell’auto. Nella realtà, migliorare del 10% le prestazioni secche di un’auto con motore termico costa molto di più, e impone di intervenire su molti più elementi che la sola centralina.

VEDI ANCHE

Tesla Model Y: visuale di 3/4 anteriore

ANCHE SU MODEL 3 L’Acceleration Boost è disponibile anche sulla berlina Model 3, con un prezzo invariato. Cambia tanto, invece, la potenza dell’auto, che scatta da 0-100 non più in 4,4 ma in soli 3,9 secondi.

Sky Force Reloaded, una schermata di gioco

GLI ALTRI AGGIORNAMENTI Molte altre le novità rese disponibili tramite l’ultimo update over-the-air, ossia tramite internet, senza necessità di recarsi presso un Service Center.

Miglior coordinamento con i Powerwall : le “batterie” di casa di Tesla dialogheranno meglio con l’auto, e risponderanno in maniera più intelligente alle diverse esigenze di alimentazione della casa, aumentando o rallentando la ricarica dell’auto senza influire sui carichi domestici

: le “batterie” di casa di Tesla dialogheranno meglio con l’auto, e risponderanno in maniera più intelligente alle diverse esigenze di alimentazione della casa, aumentando o rallentando la ricarica dell’auto senza influire sui carichi domestici Sky Force Reloaded : arriva nell’infotainment Tesla il bellissimo shoot’em up di Infinite Dreams, già un grande successo su PC e console, e che riprende il gameplay old school dei videogame di una volta, combinandolo con una grafica più moderna. Da riscoprire assolutamente, anche se non avete una Tesla

: arriva nell’infotainment Tesla il bellissimo shoot’em up di Infinite Dreams, già un grande successo su PC e console, e che riprende il gameplay old school dei videogame di una volta, combinandolo con una grafica più moderna. Da riscoprire assolutamente, anche se non avete una Tesla Miglioramento prestazioni della batteria al freddo : la migliorata gestione degli accumulatori ad alta tensione in inverno permette - tra le altre cose - all’auto di accelerare con maggior prontezza

: la migliorata gestione degli accumulatori ad alta tensione in inverno permette - tra le altre cose - all’auto di accelerare con maggior prontezza Modalità autolavaggio : una volta attivata, chiude i finestrini, blocca lo sportello di ricarica e disattiva i tergicristalli, la modalità sentinella, le maniglie a scomparsa e i cicalini dei sensori di parcheggio

: una volta attivata, chiude i finestrini, blocca lo sportello di ricarica e disattiva i tergicristalli, la modalità sentinella, le maniglie a scomparsa e i cicalini dei sensori di parcheggio Oscuramento automatico retrovisori : con questa nuova funzione è ora possibile oscurare automaticamente gli specchietti retrovisori

: con questa nuova funzione è ora possibile oscurare automaticamente gli specchietti retrovisori Dashcam : la telecamera frontale salva adesso automaticamente le clip ogni volta che il veicolo rileva un evento di sicurezza (un incidente, l'attivazione dell'airbag), e le registrazioni vengono salvate sull’hard disk locale dell’auto

: la telecamera frontale salva adesso automaticamente le clip ogni volta che il veicolo rileva un evento di sicurezza (un incidente, l'attivazione dell'airbag), e le registrazioni vengono salvate sull’hard disk locale dell’auto Visualizzazione autonomia residua: un aggiornamento personalmente da me molto auspicato, che permette di passare dalla percentuale della batteria ai km di autonomia semplicemente toccando l’icona della batteria sul display principale

Super test Tesla Model 3: la ricarica a una stazione di Supercharger

LE ALTRE NOVITÀ Negli ultimi mesi sono state installate 450 nuove postazioni di ricarica Supercharger in Europa (nessuna in Italia, però), e aperti nuovi store in Croazia, Danimarca, Francia e Regno Unito, che si vanno ad aggiungere a quelli inaugurati anche da noi nelle scorse settimane.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/10/2021