Showroom Tesla

Se vi incuriosisce vedere più da vicino le auto elettriche di Elon Musk (come la Model Y appena arrivata anche da noi), magari per capire se possono fare al caso vostro, Tesla ha aperto due nuovi showroom a Torino e Firenze; a questi si aggiungono i pop-up store temporanei di Bergamo e Napoli.

TORINO E FIRENZE Nel capoluogo piemontese il nuovo Tesla Center è aperto dallo scorso 2 ottobre, e si trova in Strada Settimo 234: al suo interno si trovano lo showroom, dove vedere le auto in esposizione, il Delivery Center e il Service Center. Il Tesla Center di Firenze aprirà i battenti nei prossimi giorni, in via Ferrarin 34.

Tesla, la nuova Model Y a Torino

DOVE SI TROVANO Con queste nuove aperture arrivano a sei i Service Center di Tesla in Italia: a Peschiera Borromeo (vicino a Milano-Linate), a Torino, a Padova, a Bologna, a Firenze e a Roma, a cui si affianca lo store di Milano, in piazza Gae Aulenti. Ci sono poi gli store temporanei di Bolzano, Brescia, Catania, Bergamo (in via Campi Spini 7) e Napoli (nel nuovo Lifestyle Hub di Coin in via Alessandro Scarlatti 90/98).

ASSISTENZA TESLA Come ormai sappiamo, le auto elettriche necessitano di meno manutenzione rispetto alle tradizionali vetture con motore termico, per la ridotta complessità meccanica e il minor numero di parti in movimento. Tesla ha inoltre deciso di eliminare la canonica manutenzione annuale per passare a una “on demand” per specifici componenti, in base alle necessità.

Tesla, l'assistenza si fa anche in loco con il Mobile Service

ANCHE A DOMICILIO Oltre ai Service Center tradizionali, l’assistenza Tesla può essere svolta da remoto, con un team di specialisti che esamina i registri di bordo della vettura, diagnosticando eventuali problemi e facendo scaricare un nuovo firmware all’auto, che in molti casi è sufficiente per risolvere i problemi. In alternativa, se i Service Center sono troppo lontani e non è sufficiente la diagnostica da remoto, è possibile prenotare un appuntamento con il Mobile Service, che può arrivare a casa o sul luogo di lavoro, e risolvere fino all'80% delle problematiche dell’auto.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/10/2021