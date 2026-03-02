BMW M2 CS by G-Power: potenza “monstre” per la compatta che sfida le supercar

La BMW M2 CS G-Power è una sportiva compatta che esce dagli schemi tradizionali di questo genere di auto. Di fatto, nasce per chi non si accontenta dell’aggiornamento più recente firmato BMW (guarda la homepage di BMW Italia) sulla M2. Se i 480 CV della versione standard o i 530 CV della CS non vi bastano (guarda BMW M2 CS), il tuner tedesco propone la trasformazione G2M Bi-Turbo, pensata per portare la compatta sportiva a un livello superiore.

Potenza senza compromessi

Il sei cilindri 3.0 S58 biturbo arriva così a 700 CV e 840 Nm grazie al software GP-700 e a una serie di componenti dedicati. L’intervento mantiene attive protezioni e diagnostica OEM, ma richiede uno sblocco centralina da 595 euro, seguito dalla mappatura specifica da 3.595 euro.

BMW M2 CS by G-Power: la compatta è equipaggiata con un cofano in fibra di carbonio

Tutti i componenti e i prezzi

Il pacchetto completo comprende diversi pezzi di ricambio e upgrade prestazionali:

Sblocco centralina: 595 euro

Messa a punto GP-700: 3.595 euro

Tubi di scarico sportivi HJS: 3.689 euro

Silenziatore posteriore GP-Deeptone: 4.760 euro

Sistema di aspirazione in fibra di carbonio: 3.213 euro

Cofano in carbonio GP-Venturi: 5.950 euro

Il nuovo cofano GP-Venturi utilizza un sistema con ugelli Venturi per migliorare l’estrazione del calore dal vano motore, contribuendo alla gestione termica. Può essere ordinato con finitura trasparente o verniciato in tinta carrozzeria.

BMW M2 CS by G-Power: l'impianto di scarico contribuisce ad alzare la potenza fino a 700 CV

Assetto e dettagli racing

A completare la trasformazione del tuner tedesco troviamo cerchi forgiati Hurricane RR da 20 pollici anteriori e 21 posteriori, abbinati a pneumatici Michelin ad alte prestazioni. La trazione resta posteriore, senza sistema xDrive, elemento che richiede grande attenzione nella gestione degli 840 Nm scaricati a terra. Insomma, i burnout e i donuts saranno all'ordine del giorno se non siete delicati col piede destro.

BMW M2 CS by G-Power: i componenti del tuning sono omologati dal TÜV

Omologazione e qualità al top

Tutti gli aggiornamenti, inclusi quelli al motore, sono omologati TÜV, dettaglio che ne certifica la conformità per la legislazione tedesca. Le prestazioni ufficiali non sono dichiarate, ma con questi numeri è realistico ipotizzare uno 0-100 km/h intorno ai 3 secondi. Roba da vera supercar…

La BMW M2 CS G-Power rappresenta così una proposta realmente estrema ma omologata e pensata per chi desidera una sportiva compatta ad altissime prestazioni senza rinunciare alla libertà di circolare su strada, almeno in Germania...

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/03/2026