Come si comporta la nuova Civic Type R al Nurburgring? Il video

Forse non passerà alla storia come il giro più veloce al Nurburgring con la nuova Honda Civic Type R 2023 (qui la nostra prova), ma certo quello pubblicato sul canale YouTube di L'Argus si candida come uno dei più spettacolari. All'inizio sono le gomme fredde, dicono i francesi, ma poi entra in gioco anche una guida aggressiva combinata con un avantreno molto incisivo a far fare all'auto lunghi traversi su alcuni tornanti.

PRO E CONTRO La prova si è svolta con l'auto in configurazione strettamente di serie, dunque con le gomme Michelin Pilot Sport 4S specificamente sviluppate per lei e non con le più performanti Michelin Pilot Sport Cup 2 in dotazione alla vecchia Civic Type R Limited Edition che ho provato a Vallelunga. Il temperamento, dicono, è più ballerino, con un posteriore più incline a derapare e un assetto sempre troppo rigido per la tormentata superficie del Nordschleife. Ammortizzatori più morbidi avrebbero premiato il cronometro, dicono i francesi, ma la Civic Type R, anche in questa nuova incarnazione, rimane una gioia da guidare per il suo precisissimo cambio manuale e per il poderoso motore da 329 CV e 420 Nm, che la spinge fino a 275 km/h dopo uno 0-100 km/h in 5,4 secondi. Guardate il video, se non l'avete già fatto: i controlli del pilota sono spettacolari.

Fonte: L'Argus

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/04/2023