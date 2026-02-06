Nuova BMW Serie 3: spogliando la i3 delle camuffature potrebbe sembrare una mini Serie 5

Negli ultimi giorni BMW ha alzato il velo sulla nuova i3 pre-serie, con le prime immagini ufficiali ancora parzialmente camuffate, immortalata tra nastri trasportatori e linee di montaggio. Un piccolo assaggio che già fa parlare di design, proporzioni e legami stilistici con la futura berlina sportiva di Monaco.

BMW i3

La nuova BMW i3 non è certo una semplice “Serie 3 elettrica”: nasce su piattaforma Neue Klasse, l’architettura dedicata ai veicoli elettrici di prossima generazione, di cui la iX3 è stata la prima ambasciatrice. Sotto la carrozzeria si nasconde un concentrato di tecnologia BMW, con pacchi batteria ad alta densità, sistema di ricarica rapida fino a 400 kW e un’architettura a 800 volt in grado, secondo le anticipazioni, di spingersi oltre gli 800 km di autonomia WLTP.

Nuova BMW Serie 3, rendering realizzato con AI

Eppure, nonostante il cuore elettrico e le innovazioni hi-tech, dall’esterno la i3 sembra voler parlare un linguaggio familiare: le linee anteriori, il muso slanciato e le proporzioni complessive richiamano inevitabilmente la prossima Serie 3 termica, nelle attese (ma non ancora confermate) varianti benzina mild hybrid, diesel e plug-in hybrid.

Nuova BMW i3

È proprio per questo che, provando a “spogliare” digitalmente la pre-serie dalle camuffature, anche con qualche libertà interpretativa dovuta al ritocco delle immagini, emergono forme sorprendenti che anticipano la futura berlina sportiva. E c’è un dettaglio curioso: in alcuni scorci, la silhouette della i3 sembra quasi una mini Serie 5, più compatta ma altrettanto muscolosa.

Nuova BMW Serie 3, 3/4 anteriore - rendering realizzato con AI

Naturalmente, si tratta di un piccolo gioco di immaginazione: proporzioni, luci e ombre possono ingannare, e il risultato finale potrebbe discostarsi dalla realtà. Ma se queste prime anticipazioni si avvicinano anche solo di poco al prodotto definitivo, la nuova Serie 3 elettrica promette di unire tecnologia di punta e design familiare, mantenendo lo spirito dinamico che da sempre caratterizza le berline di Monaco.

Nuova BMW i3, 3/4 anteriore

In attesa di scoprire le forme definitive, possiamo già divertirci a ipotizzare come la futura Serie 3 elettrica dialogherà con le sorelle termiche e con la Serie 5, tra proporzioni compatte e dettagli stilistici condivisi. Un piccolo assaggio di ciò che sarà la prossima icona elettrica BMW.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/02/2026