BMW lancia Area M con un video emozionante. Ma che cos’è esattamente?

BMW presenta Area M: un nuovo spazio dedicato alle esperienze M tra drift, pista e format innovativi. Scopri cos’è e dove si trova

BMW M alza il volume, accende le emozioni e cambia le regole del gioco. Dal 3 febbraio 2026 prende ufficialmente vita Area M, un progetto che segna una svolta profonda nel modo in cui il marchio interpreta le esperienze ad alte prestazioni.

Non un semplice corso di guida, non solo pista e cavalli: Area M è uno spazio fisico e mentale dove la “M mentality” diventa qualcosa da vivere, condividere e — perché no — anche in cui competere, con esperienze ''gamificate'' su misura per la Generazione M.

Il debutto è accompagnato da un video dal forte impatto emotivo, ma dietro le immagini c’è molto di più. C’è una nuova visione. E anche una nuova casa.

Memmingen entra in gioco (e non è sola)

Accanto allo storico impianto di Maisach, BMW M aggiunge una nuova location chiave: Memmingen, in Baviera, pensata per diventare un vero hub della community.

Qui la performance prende forma su sette skid pad bagnati, tre cerchi da drift, quattro aree dinamiche, oltre a spazi dedicati a handling e slalom. Numeri che parlano chiaro: questo è un parco giochi per chi ama guidare sul serio.

Ma Memmingen non è solo asfalto. È anche un luogo d’incontro, con lounge, sale conferenze e ristorazione curata. Un ambiente che incarna il nuovo claim: tutto deve “sentirsi” M. Dai suoni ai materiali, dall’atmosfera all’energia che si respira.

BMW M Drift Academy a Memmingen (Baviera)

Da scuola guida a universo esperienziale

Area M rappresenta il passaggio da un approccio classico — il corso di guida — a qualcosa di multidimensionale. BMW parla apertamente di un’evoluzione verso un vero e proprio BMW M Experience brand: un ecosistema dove la performance non si limita al volante, ma coinvolge emozioni, persone e spirito competitivo.

Il nuovo nome non è casuale: è un ponte tra il marchio BMW M e uno spazio di sperimentazione, dove spingersi oltre i propri limiti, fisici ed emotivi. Al centro ci sono le persone: proprietari di BMW M, appassionati in cerca della prima esperienza “vera”, ma anche chi vive di adrenalina e vuole il prossimo step.

BMW Area M non è solo corsi di guida, ma esperienze per la Gen. M

Un’offerta più chiara

BMW ha ascoltato i feedback e ha deciso di semplificare. Il nuovo portale Area M introduce una struttura più intuitiva, organizzando le esperienze in cinque categorie: Winter, Track, Thrill, Custom e Control.

A queste si affiancano cinque livelli di intensità — Compact, Essential, Plus, Pro e Max — che aiutano a capire subito cosa aspettarsi. Il tutto è supportato da un Experience Finder sul sito rinnovato, pensato per guidare l’utente nella scelta giusta in pochi click, anche se è alla prima visita.

BMW Area M: corsi di guida in pista, sul ghiaccio, di drift divisi per livelli

Nuovi format, per nuovi partecipanti

Area M non guarda solo agli “hardcore”. Accanto ai format già noti, arrivano programmi sviluppati ad hoc per ampliare il pubblico.

C’è l’M Ice Pro Experience ad Arjeplog, in Svezia, per chi vuole sfidare il ghiaccio. C’è l’M Snow Active di Sölden (Austria), pensato specificamente per donne orientate alla performance.

E resta in gamma l’M Starter, il punto di ingresso ideale per chi muove i primi passi nel mondo BMW M. Confermata anche la BMW M Drift Academy, best-seller del 2025, che da novembre ha trovato casa proprio a Memmingen.

Alla BMW M Drift Academy l'esperienza è ''gamificata''

Games of Drift: quando il drift diventa una sfida

Il cuore più innovativo di Area M batte forte a Memmingen, con i Games of Drift. Non un semplice evento, ma un’esperienza gamificata, competitiva e ripetibile, aperta a tutti gli appassionati.

Si guida una BMW M2 da drift appositamente modificata e si affrontano prove che mettono alla prova precisione, controllo e resistenza. Dalla spirale di drift al Ring Drop (lanciare anelli in un’area bersaglio mentre si derapa), fino alla Gymkhana, da completare nel minor tempo possibile senza errori.

Il tutto è reso ancora più coinvolgente da una classifica live online, pubblica e aggiornata in tempo reale. I migliori nove piloti si sfideranno nella finale del 17 ottobre, con premi in palio. Sì, anche qui: M significa competizione.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/02/2026