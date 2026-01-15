Europa 2035

Non più solo elettriche dal 2035? Un buon inizio, secondo BMW. L’intervista

Avatar di Emanuele Colombo, il 15/01/26

59 minuti fa - Auto termiche dopo il 2035: BMW plaude alla neutralità tecnologica

BMW sulla neutralità tecnologica post-2035: anche biocarburanti ed e-fuel al centro della strategia. Intervista al Presidente

Auto dopo il 2035: la recente apertura della Commissione Europea verso una maggiore neutralità tecnologica, annunciata dalla presidente Ursula Von der Leyen a metà dicembre, è stata accolta con favore da BMW.

Non come un punto di arrivo, ma come l’inizio di un percorso più realistico e orientato al mercato. Ne abbiamo parlato con Massimiliano Di Silvestre, presidente di BMW Italia.

«È un buon punto di partenza – spiega Di Silvestre – finalmente anche la politica sembra tornare al buon senso».

Secondo BMW, il segnale è chiaro: l’industria dell’auto, da tempo impegnata su più fronti tecnologici, vede finalmente riconosciuta la necessità di non puntare su un’unica soluzione, ma di lasciare spazio a più strade sostenibili.

Nuova BMW M5, la prova sul circuito di Monza

Siamo solo all'inizio: un buon inizio

Per BMW, la dichiarazione della Commissione non è solo simbolica. «Si tratta di un primo passo che avvia un iter approvativo in Parlamento e in Commissione. Siamo convinti che il buon senso continuerà ad animare anche il lavoro della politica», sottolinea Di Silvestre.

L’auspicio è che l’apertura si trasformi presto in decisioni concrete, capaci di accompagnare la transizione senza forzature: «Serve un percorso chiaro, sostenibile e soprattutto orientato al mercato. Questa dichiarazione di intenti ci trova pienamente d’accordo».

Il biodiesel HVOlution nelle pompe Eni

Biocarburanti ed e-fuel: un’opportunità concreta

Tra i temi più rilevanti c’è anche l’apertura ai nuovi carburanti, in particolare ai biocarburanti. Un fronte su cui BMW è già operativa: «Per noi è un argomento fondamentale. In Italia abbiamo un partner d’eccellenza come ENI, con cui stiamo lavorando attivamente. È un privilegio collaborare con loro».

Le auto BMW, spiega Di Silvestre, sono già compatibili da anni con l’HVO per quanto riguarda il diesel, mentre l’estensione alla benzina è attesa a breve. Una soluzione che permette di ridurre le emissioni di CO₂ fino all’80%, rientrando a pieno titolo nella strategia di apertura tecnologica.

BMW iX 2025 xDrive 60, il frontale

BMW e il principio della neutralità tecnologica

BMW rivendica una visione coerente, costruita nel tempo e supportata da investimenti concreti. «Abbiamo la responsabilità di sviluppare tutte le tecnologie realmente sostenibili», ricorda Di Silvestre. Dal 2020 al 2024 il Gruppo ha investito 35 miliardi di euro, con i dati aggiornati al 2025 in arrivo nelle prossime settimane.

Il percorso parte da lontano: dal progetto Efficient Dynamics lanciato nel 2007 per migliorare l’efficienza dei motori tradizionali, passando dal debutto del brand BMW i nel 2011, fino alla filosofia “The Power of Choice”, rilanciata nel 2020.

«Lasciamo al cliente il potere di scegliere», conclude Di Silvestre. Elettrico, ibrido, termico evoluto o carburanti alternativi: la strategia di BMW è dare soluzioni, non imporre una sola strada.

Un approccio che oggi, con il cambio di rotta europeo, trova finalmente un primo riconoscimento anche a livello politico.

VEDI ANCHE
Divieto motori a combustione: UE, 2035 e neutralità tecnologica
Divieto motori a combustione, l’UE frena: il 2035 resta, ma cambia il percorso
Nuova BMW X1: le foto dei prototipi con il design Neue Klasse
BMW X1 2027: Neue Klasse docet, il design (ma non solo) s’ispira alla iX3
BMW iX3, il SUV elettrico della Neue Klasse debutta nel 2026
Debutta BMW iX3, il SUV elettrico che apre l’era Neue Klasse
Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/01/2026
Tags
bmw
Logo BMW
BMW
Vedi anche