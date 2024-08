Nuova BMW X3 LWB, la mega X3 che (qui) non c'è

Nuova X3 passo lungo verrà prodotta e venduta esclusivamente in Cina in partnership con Brilliance. Cosa cambia (e cosa invece no)

Mentre si fa un gran parlare di modelli made in China esportati in Europa, mentre un altro tema all'ordine del giorno sono le Case cinesi stesse che un bel dì produrrano direttamente sul territorio italiano, al pubblico cinese l'auto occidentale continua a piacere. Specie a una certa fascia di pubblico, quella col grano (una fascia sempre più larga), specie se l'auto è tedesca. Specie, infine, se ha qualcosa di speciale, riservato proprio al pubblico cinese. Tipo un abitacolo più grande, ecco così che BMW lancia anche nuova X3 a passo lungo, sigla BMW X3 LWB (Long Wheel Base). Vendite solo in Cina, produzione solo in Cina. Più a misura di cinese di così...

Nuova BMW X3 LWB: for China only

CAMBIO DI PASSO Questa sorta di ''mega X3'' sarà in vendita prossimamente in Cina nelle versioni 25L xDrive e 30L xDrive (motore 4 cilindri turbo benzina rispettivamente da 190 cv e 258 cv, cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale), entrambe prodotte nello stabilimento di Shenyang gestito dalla joint venture BMW - Brilliance Automotive. Per quegli acquirenti ''minimalisti'' non interessati a una X3 a passo lungo, BMW venderà anche il nuovo modello nella versione M50 xDrive a passo standard, costruita invece a Spartanburg, South Carolina, Stati Uniti.

Passo +11 cm rispetto alla versione standard

STRETCHING Il design della BMW X3 cinese è in gran parte identico al modello globale presentato in anteprima a giugno. Ciò significa che ha linee esterne e dettagli relativamente semplici e sobri, anche se srotolati su una fiancata leggermente allungata, con la distanza tra i due assi che cresce di +11 cm, per una misura complessiva di 4 metri e 87. Una misura maggiore di X5 seconda generazione (così, per curiosità).

Passo lungo e le gambe puoi allungarle quanto vuoi

SIZE (DOES NOT) MATTER Anche in abitacolo ritroviamo le stesse novità di nuova X3 2024 Regular Wheel Base. Ovvero l'ampio display curvo, un volante a fondo piatto, la barra di interazione BMW sul cruscotto, i sedili sportivi “Veganza” in tre colori bitono (in Cina offerti di serie), la ricarica wireless dello smartphone e un tetto panoramico in vetro con illuminazione opzionale. Dimensioni a parte, non c'è alcun motivo per provare invidia, insomma.

La plancia: identica alla ''nostra'' X3

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/08/2024