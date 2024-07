Passo lungo e ben disteso: BMW prepara la nuova X5. Ecco tutto quello che sappiamo

In quel di Monaco di Baviera, a casa BMW, fervono i preparativi per le consegne dei primi modelli Neue Klasse, che avverranno nel 2025 con l’inedita iX3. Come anticipato dal concept BMW Vision Neue Klasse X, questo rappresenta uno dei cambiamenti di design più radicali nella storia della Casa tedesca. Sebbene non a tutti piaccia il nuovo design, pare che gli stilisti BMW lo adotteranno anche sui modelli che non useranno l'architettura Neue Klasse. E un prototipo che è stato avvistato pochi giorni fa ci mostra questa scelta. Si tratta di un SUV delle dimensioni di una BMW X5, ma con l’inconfondibile look Neue Klasse.

Nuova BMW X5: uno dei prototipi intercettati durante i collaudi su stradaUN SUV MISTERIOSO? SI, NO, FORSE… Questo è in qualche modo originale poiché la prossima BMW X5/iX5, nome in codice G65, non sarà basata su quell’architettura. Ma allora di cosa si tratta? Innanzitutto, sappiamo che sarà costruita sulla piattaforma CLAR, che può ospitare sia propulsori elettrici sia ibridi. Quindi, potremmo aspettarci che il prossimo SUV premium di BMW offra modelli con motori a combustione interna insieme a varianti elettriche che potrebbero prender il nome di iX5. A differenza dell’iX5 sperimentale del 2019, il futuro modello G65 non sarà a celle a combustibile, ma un veicolo elettrico alimentato a batterie.

Nuova BMW X5: di profilo si nota il passo allungato rispetto al modello attualeDIMENSIONI MAGGIORATE E DESIGN ESCLUSIVO Il prototipo nelle immagini è molto più lungo e largo della BMW iX3 (NA5) che abbiamo conosciuto dalle precedenti foto spia e dalla Vision Neue Klasse X da poco svelata. Il lunotto diviso, eventualmente seguito da un quarto finestrino nella zona del pannello laterale posteriore, sottolinea il passo più lungo. I fari e la griglia a doppio rene, che possiamo solo immaginare sotto il pesante rivestimento mimetico, hanno sicuramente preso ispirazione dal design della Neue Klasse X. Anche se non è immediatamente evidente, il prototipo avvistato oggi vicino a Monaco presenta maniglie delle porte che ricordano quelle viste sulle concept car della serie Neue Klasse. Queste sono posizionate alla base dei montanti delle porte. Ha anche una presa di ricarica sul parafango anteriore sinistro, a indicare il fatto che questa vettura reale è un modello ibrido plug-in.

Nuova BMW X5: design ispirato ai concept Neue Klasse, ma architettura CLARCIAO CIAO CURVED DISPLAY Quasi certamente, BMW eliminerà anche il display curvo dell'abitacolo, che oggi è una novità (o quasi) su tutti i modelli di serie, in favore di un enorme schermo montato centralmente che abbiamo visto sui concept Neue Klasse. Lo stesso vale per i sistemi avanzati di assistenza alla guida, con caratteristiche di autonomia non inferiori al livello 3 previste fin dalle versioni di attacco alla gamma.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/07/2024