Solo il cielo è il limite se BMW Italia e Alcantara danno vita a una XM one-off

Il progetto "Sky is the limit" sfocia nel super SUV plug-in hybrid rivestito dentro e fuori con il prezioso scamosciato che esalta lusso e sportività

Dici one-off e capisci subito che si tratta di qualcosa di speciale, esclusivo, un esemplare unico. E se a crearlo sono due eccellenze come BMW Italia e Alcantara, potete stare certi che è davvero qualcosa di irripetibile. Si tratta di un vero e proprio progetto chiamato “Sky is the limit”, presentato nella prestigiosa cornice milanese di House of BMW e basato sul primo sport utility ad alte prestazioni con motore M hybrid della Casa tedesca. Non potevamo che parlare del super SUV XM, che in questa configurazione raggiunge davvero il massimo per lusso e sportività. Il progetto creativo del centro stile di Alcantara trova ispirazione dal contrasto tra il dinamismo e l’esclusività e il lusso, realizzato giocando sulla scelta di colori opposti come il bianco e il nero nell’esclusivo tessuto scamosciato Made in Italy.

BMW Italia e Alcantrara: molto originale l'effetto visivo del pregiato materiale che riveste il SUVL’ALCANTARA IMPREZIOSISCE TUTTO Ma se siete abituati a vedere e sfiorare l’Alcantara con i rivestimenti interni, sappiate che questa speciale BMW XM si presenta con la carrozzeria arricchita dal pregiato materiale. Un nero notte da lasciare senza parole per un effetto visivo opaco difficilmente eguagliabile. Anche al tatto, l’Alcantara lascia sbalorditi e pazienza se la delicatezza di questo tessuto si addice poco ai maltrattamenti che soffre una carrozzeria negli anni. Una one-off si può permettere questo e altro. Qui, il lato stilistico e glamour prevale su tutto e la XM-Alcantara rapisce gli occhi da qualsiasi lato la si guardi. Le sue forme geometriche, la sua imponenza, i suoi dettagli così ricercati come l’assenza del logo sul portellone (serigrafato sul lunotto), sono esaltati dal rivestimento vellutato, che sottolinea eleganza, lusso e sportività fin dal primo sguardo. E con motori plug-in hybrid sei cilindri in linea oppure V8 capaci di erogare in totale qualcosa come 653 o 748 CV, state certi che le emozioni non si esauriscono semplicemente guardando il super SUV di Monaco.

BMW Italia e Alcantrara: anche il neo allenatore del Milan Paulo Fonseca ammira il SUVUN ABITACOLO CHE LASCIA SENZA PAROLE Ma salendo a bordo l’effetto wow è altrettanto eclatante poiché, se vogliamo, è qui che gli artigiani di Alcantara hanno dato libero sfogo alla loro abilità. Ogni angolo degli interni è rivestito con il pregiato tessuto, che è in tonalità nera per i sedili, parte della consolle centrale e la parte bassa del pannello porta sinistro. Le impunture ricamate nei colori BMW M rosso, blu e azzurro fanno il paio con le cuciture del volante. A destra, invece, vige la tonalità del bianco ghiaccio, in contrasto con la zona sinistra e le sedute anteriori. Gli schienali dei sedili davanti, che ospitano i display dell’infotainment, e il divanetto posteriore, invece, replicano il bianco ghiaccio per creare un ambiente lussuoso ed esclusivo che richiama un elegante salotto.

BMW Italia e Alcantara: il raffinato abitacolo gioca sul contrasto fra nero e biancoCHAMPAGNE PER TUTTI Un ulteriore tocco di classe viene dal bracciolo centrale delle poltrone posteriori, che nasconde uno scomparto per accogliere una bottiglia e due bicchieri. Per il massimo comfort degli ospiti del divano posteriore sono stati realizzati due piccoli cuscini aggiuntivi, sempre in color ghiaccio, decorati con il medesimo pattern degli interni porta e del padiglione, anch’esso in bianco ghiaccio con una stampa digitale a effetto sfumato.

BMW Italia e Alcantara: i display dell'infotainment posteriore e il box per lo ChampagneUN TOCCO DI MADE IN ITALY A completare la lavorazione del tutto artigianale troviamo pannelli porta, plancia, tunnel centrale, sedili e cuscini con una lavorazione creata tramite foratura laser ed effetto cangiante dall’azzurro al blu a contrasto con il nero. Il piccolo accento realizzato nei colori della bandiera italiana inserito su sedili e pannelli porta sottolinea il progetto Made in Italy.

BMW Italia e Alcantara: la bandiera italiana su porte e cuscini. Riuscite a vederla?ARTIGIANALITÀ SENZA COMPROMESSI Con questa creazione di alta artigianalità BMW e Alcantara rinnovano la loro partnership per sottolineare i valori che accomunano il costruttore tedesco e l’azienda italiana come esclusività, performance e personalizzazione sublimati in questa originale XM, sinonimo di lusso e sportività in perfetto dualismo, ma anche in simbiosi fra loro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/07/2024