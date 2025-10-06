BMW X1 2027: Neue Klasse docet, il design (ma non solo) s’ispira alla iX3

BMW ha iniziato i test autunnali 2025 sulle Alpi austriache con una flotta composta da numerosi prototipi. Fra quelli più interessanti figurano certamente i muletti della futura X1, che cambierà tutta.

Nuova BMW X1: i collaudi del SUV compatto che potrebbe arrivare nel 2027

Le foto spia mostrano il SUV coperto da pellicole mimetiche, ma rivelano già alcuni dettagli del design ispirato alla recente BMW iX3 (leggi tutto su BMW iX3 2025), primo modello di produzione a basarsi sull’architettura Neue Klasse.

Proprio l'arrivo del nuovo SUV elettrico ha segnato una svolta per l'intera gamma di modelli del produttore tedesco, il che ha già chiarito che questo inedito e moderno linguaggio stilistico sarà esteso a tutta la gamma.

Nuova BMW X1: design ispirato alla iX3 costruita su architettura Neue Klasse

Le immagini dei muletti evidenziano cambiamenti significativi rispetto all’attuale X1:

Silhouette completamente rinnovata

Lunotto posteriore con bordo superiore più orizzontale

Frontale ispirato alla BMW iX3 con griglia ovale verticale e fari più moderni

Maniglie delle porte a scomparsa

Fanali posteriori più vicini al lunotto e targa spostata sul bordo inferiore del portellone

Questi dettagli confermano un approccio estetico coerente con la Neue Klasse, anticipando un SUV più contemporaneo e tecnologico.

Nuova BMW X1: sotto le pellicole mimetiche dettagli aerodinamici come la maniglie a scomparsa

L’abitacolo della nuova BMW X1 2027 manterrà il doppio maxi display curvo tipico dei modelli BMW di ultima generazione (guarda la homepage di BMW Italia), ma introdurrà il sistema di visualizzazione panoramica e l’innovativo iDrive X.

Per la BEV autonomia di 600 km

La versione elettrica in fase di test monta la sesta generazione della tecnologia eDrive, con batterie a celle rotonde ad alta densità energetica. L’autonomia stimata raggiunge i 600 km, confermando il focus di BMW verso le performance elettriche.

Nuova BMW X1: si intravedono una griglia verticale e i fari a LED con inedito design

Tempistiche e prospettive

Secondo le previsioni, la nuova BMW X1 sarà pronta per il lancio entro il 2027 e i test su strada attuali includono prove di freni e sospensioni, fondamentali per affinare comfort e sicurezza del SUV Made in Germany.

La nuova BMW X1 si posiziona così come un modello chiave della gamma, anticipando le strategie future del costruttore per la transizione verso i veicoli costruiti sulla piattaforma Neue Klasse. Voi cosa ne pensate del nuovo SUV compatto dell’Elica? Vi piace questo linguaggio di stile? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/10/2025