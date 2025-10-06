BMW X1 2027: Neue Klasse docet, il design (ma non solo) s’ispira alla iX3

BMW ha iniziato i test autunnali 2025 sulle Alpi austriache con una flotta composta da numerosi prototipi. Fra quelli più interessanti figurano certamente i muletti della futura X1, che cambierà tutta.
Nuova BMW X1: i collaudi del SUV compatto che potrebbe arrivare nel 2027
NUOVA BMW X1: PRIMI TEST DEI PROTOTIPI
Le foto spia mostrano il SUV coperto da pellicole mimetiche, ma rivelano già alcuni dettagli del design ispirato alla recente BMW iX3 (leggi tutto su BMW iX3 2025), primo modello di produzione a basarsi sull’architettura Neue Klasse.
Proprio l'arrivo del nuovo SUV elettrico ha segnato una svolta per l'intera gamma di modelli del produttore tedesco, il che ha già chiarito che questo inedito e moderno linguaggio stilistico sarà esteso a tutta la gamma.
Nuova BMW X1: design ispirato alla iX3 costruita su architettura Neue Klasse
NUOVA BW X1: DESIGN E CARATTERISTICHE
Le immagini dei muletti evidenziano cambiamenti significativi rispetto all’attuale X1:
- Silhouette completamente rinnovata
- Lunotto posteriore con bordo superiore più orizzontale
- Frontale ispirato alla BMW iX3 con griglia ovale verticale e fari più moderni
- Maniglie delle porte a scomparsa
- Fanali posteriori più vicini al lunotto e targa spostata sul bordo inferiore del portellone
Questi dettagli confermano un approccio estetico coerente con la Neue Klasse, anticipando un SUV più contemporaneo e tecnologico.
Nuova BMW X1: sotto le pellicole mimetiche dettagli aerodinamici come la maniglie a scomparsa
NUOVA BMW X1: INTERNI E TECNOLOGIA
L’abitacolo della nuova BMW X1 2027 manterrà il doppio maxi display curvo tipico dei modelli BMW di ultima generazione (guarda la homepage di BMW Italia), ma introdurrà il sistema di visualizzazione panoramica e l’innovativo iDrive X.
Per la BEV autonomia di 600 km
La versione elettrica in fase di test monta la sesta generazione della tecnologia eDrive, con batterie a celle rotonde ad alta densità energetica. L’autonomia stimata raggiunge i 600 km, confermando il focus di BMW verso le performance elettriche.
Nuova BMW X1: si intravedono una griglia verticale e i fari a LED con inedito design
Tempistiche e prospettive
Secondo le previsioni, la nuova BMW X1 sarà pronta per il lancio entro il 2027 e i test su strada attuali includono prove di freni e sospensioni, fondamentali per affinare comfort e sicurezza del SUV Made in Germany.
La nuova BMW X1 si posiziona così come un modello chiave della gamma, anticipando le strategie future del costruttore per la transizione verso i veicoli costruiti sulla piattaforma Neue Klasse. Voi cosa ne pensate del nuovo SUV compatto dell’Elica? Vi piace questo linguaggio di stile? Fatecelo sapere.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|X1 18i sDrive
|136 / 100
|42.200 €
|X1 iX 20 eDrive BEV Special Edition
|- / -
|43.000 €
|X1 18i sDrive X-Line
|136 / 100
|44.870 €
|X1 18d sDrive
|150 / 110
|44.900 €
|X1 20i sDrive
|170 / 125
|44.900 €
|X1 18i sDrive MSport
|136 / 100
|46.150 €
|X1 25e xDrive PHEV Special Edition
|136 / 100
|46.500 €
|X1 20d sDrive
|163 / 120
|46.900 €
|X1 18d sDrive X-Line
|150 / 110
|47.570 €
|X1 20i sDrive X-Line
|170 / 125
|47.570 €
|X1 iX 20 eDrive BEV
|- / -
|47.900 €
|X1 18d sDrive MSport
|150 / 110
|48.850 €
|X1 20i sDrive MSport
|170 / 125
|48.850 €
|X1 20d xDrive
|163 / 120
|49.400 €
|X1 20d sDrive X-Line
|163 / 120
|49.750 €
|X1 18i sDrive MSport Pro
|136 / 100
|49.850 €
|X1 23i xDrive
|218 / 160
|50.600 €
|X1 iX 20 eDrive BEV X-Line
|- / -
|50.750 €
|X1 20d sDrive MSport
|163 / 120
|50.850 €
|X1 iX 20 eDrive BEV MSport
|- / -
|51.850 €
|X1 20d xDrive X-Line
|163 / 120
|52.070 €
|X1 25e xDrive PHEV
|136 / 100
|52.100 €
|X1 18d sDrive MSport Pro
|150 / 110
|52.550 €
|X1 20i sDrive MSport Pro
|170 / 125
|52.550 €
|X1 23d xDrive
|211 / 155
|52.600 €
|X1 23i xDrive X-Line
|218 / 160
|53.270 €
|X1 20d xDrive MSport
|163 / 120
|53.350 €
|X1 23i xDrive MSport
|218 / 160
|54.550 €
|X1 20d sDrive MSport Pro
|163 / 120
|54.550 €
|X1 30e xDrive PHEV
|150 / 110
|54.700 €
|X1 25e xDrive PHEV X-Line
|136 / 100
|54.770 €
|X1 23d xDrive X-Line
|211 / 155
|55.270 €
|X1 iX 20 eDrive BEV MSport Pro
|- / -
|55.550 €
|X1 25e xDrive PHEV MSport
|136 / 100
|56.050 €
|X1 23d xDrive MSport
|211 / 155
|56.550 €
|X1 20d xDrive MSport Pro
|163 / 120
|57.050 €
|X1 30e xDrive PHEV X-Line
|150 / 110
|57.370 €
|X1 23i xDrive MSport Pro
|218 / 160
|58.250 €
|X1 30e xDrive PHEV MSport
|150 / 110
|58.650 €
|X1 iX 30 eDrive BEV
|- / -
|58.800 €
|X1 25e xDrive PHEV MSport Pro
|136 / 100
|59.750 €
|X1 23d xDrive MSport Pro
|211 / 155
|60.250 €
|X1 iX 30 eDrive BEV X-Line
|- / -
|61.470 €
|X1 30e xDrive PHEV MSport Pro
|150 / 110
|62.350 €
|X1 iX 30 eDrive BEV MSport
|- / -
|62.750 €
|X1 M35i xDrive
|300 / 221
|63.300 €
|X1 iX 30 eDrive BEV MSport Pro
|- / -
|66.450 €
|X1 M35i xDrive MSport Pro
|300 / 221
|67.000 €
