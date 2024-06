Comodamente sportiva: BMW X2 M35i, un SAC di sorprese

Un SAC, non SUV e nemmeno crossover. Da sempre la BMW X2 si è definita Sport Activity Coupè, a maggior ragione con il model year 2024. Aumentano ora le dimensioni e la silhouette si allunga con una coda affilata da vera coupé, più simile a quella della sorella maggiore X4. Una coda che fa discutere, che non piace a tutti, ma che nasconde una sorpresa da SUV.



Nuova BMW X2: ora è un SUV coupé al 100%. Anzi, un SAC

Per me il lato migliore della BMW X2 è il tre quarti anteriore. Il frontale con la griglia a doppio rene piatta non mi dispiace e, per la versione M35i che sto provando, è di serie la cornice illuminata da un sottile filo luminoso che disegna il profilo del doppio rene. La silhouette è piuttosto slanciata, ma con fiancate alte e parafanghi a mio gusto poco affilati. Sempre bella la doppia coppia di scarichi tipica delle BMW M, ma sulla coda nel suo complesso... lascio giudicare a voi. La X2 M35i xDrive che sto provando si presenta in un bel colore Blu Portimao opaco (2.500 euro), che si intona con le pinze freno blu (optional gratuito), ne snellisce un po’ i fianchi e i dettagli aerodinamici in nero lucido nella parte bassa dei paraurti e delle fiancate, oltre allo spoiler sul portellone.

Che ne pensate della coda?

La coda da coupè della BMW X2, però, nasconde un bagagliaio da SUV, profondo e largo, tanto da caricare 525 litri sotto la cappelliera rigida, fino a 1.500 litri se ci si accontenta dei due posti anteriori. Sotto al piano di carico, poi, la sorpresa continua, con uno spazio nascosto che è quasi un altro bagagliaio. Sorprendente per una coupé, anche se lunga 450 cm, meno sorprendente pensando che la X2 nasce sul pianale della X1 e su una piattaforma che nello sfruttamento dello spazio interno è sempre stata una eccellenza.

Seconda fila più spaziosa delle aspettative

AVANTI C'È POSTO E viaggiano comodi non soltanto i bagagli, ma anche gli umani, sia che occupino i posti anteriori sia che siedano su quelli posteriori, dove trovano uno spazio per gambe e testa a prova di mediamente alto. Chi sta dietro, poi, gode di una posizione un poco sopraelevata che consente una buona visibilità della strada.

IN CABINA DI REGIA Chi siede davanti ha a disposizione tanto spazio nel tunnel centrale. A partire dal porta smartphone verticale (comodo!) con carica a induzione e una comoda barra che lo tiene in posizione. A seguire, i due portabottiglie/portaoggetti e infine una grande vasca in cui appoggiare anche uno zainetto sotto al bracciolo centrale, che nasconde un altro vano. Nella parte anteriore c’è un piccolo ponte di comando, con una rotella per il volume, il pulsante per l’accensione, la levetta per il cambio, il pulsante per gli hazard e quello per attivare il parcheggio automatico, e tre pulsanti per scegliere la modalità di guida, attivare l'Auto Hold, per non tenere il piede sul freno al semaforo, e un pulsante per accedere rapidamente al set up degli ADAS principali.

Il solito posto guida multifunzione BMW

PIÙ PRATICO CHE BELLO A parte i pulsanti per le luci a sinistra, sulla plancia, e ai comandi al volante, a tutte le altre funzioni si accede grazie allo schermo centrale da 10,7 pollici dell’infotainment. La nona release del sistema operativo BMW mi lascia accesso diretto senza aprire finestre e menu alla selezione della temperatura e offre un accesso piuttosto facile e veloce alle altre funzioni. In realtà lo schermo centrale è una parte di un grande schermo curvo che comprende anche il display da 10,25” per gli strumenti davanti al pilota che fornisce informazioni complete, ma con la solita grafica tecno-barocca BMW che non offre alternative. Di serie l’impianto hi-fi harman-Kardon.

Atmosfera lusso-racing

(IN)TRATTENIMENTO La BMW X2 M35i xDrive è una X2 un po’ speciale, non soltanto per l’aerodinamica e i dettagli esterni, e per i cerchi da 20 pollici, ma anche per le rifiniture e la dotazione interne. A partire dai dettagli in Alcantara sulle portiere e sulla plancia con i profili in alluminio con disegno Hexacube Light, al volante M con palette e ''zero'' rosso in alto e tutto il pacchetto M, dai battitacco ai pedali e alle grafiche. Di serie i sedili sportivi in Veganza e Alcantara con cuciture blu a regolazione manuale, optional (770 euro) i sedili sportivi M con poggiatesta integrato e logo M illuminato di cui è dotata la X2 M35i che sto provando: sono sedili sportivi, ma comodi, trattengono bene e offrono un set di regolazioni con cui trovare senza problemi la posizione di guida perfetta. Con 970 euro, si ottiene anche la regolazione elettrica.

Per quanto riguarda la parte calda della BMW X2 M35i xDrive, il motore è un duemila quattro cilindri 100% termico TwinPower Turbo a ciclo Miller con 300 cavalli tondi tondi tra 5.750 e 6.500 giri e 400 Nm di coppia massima altrettanto tondi tra 2.000 e 4.500 giri, abbinato a un cambio automatico Speedtronic a sette marce e alla trazione integrale xDrive. Sul paddle sinistra del volante è incisa e sottolineata in rosso la scritta BOOST: se la tiro per almeno un secondo attivo la funzione M Sport Boost che prepara motore e telaio alle massime prestazioni. Anche nelle partenze da fermo, così lo 0-100 km/h si raggiunge in 5,4 secondi per una velocità massima di 250 km/h. Il doppia frizione Speedtronic include anche un differenziale a slittamento controllato per evitare il pattinamento all’anteriore, come la ruota interna quando si affronta un tornante, per esempio.

300 cv di potenza, 400 Nm di coppia

CALMA APPARENTE È un motore piuttosto docile, piacevole da guidare nel traffico a regimi bassissimi, ma sempre pronto e reattivo. Non ha mai indecisioni o ritardi: non ne hanno né il motore, né il cambio, che lavora zitto zitto senza farmi accorgere quando cambia le marce e scegliendo sempre quella più appropriata. La modalità più piacevole nella guida quotidiana è quella selezionata all’accensione, la modalità Road, che mi fa sentire di essere al volante di una M, per il sound e per le reazioni immediate, ma senza stressarmi con marce troppo corte e senza penalizzare i consumi lasciando attivo lo Start&Stop come la modalità Sport. Per la guida nel traffico è piacevole anche la modalità Efficiency. Faccio fatica a tenere a bada in consumi in città, con circa 20 l/100 km, ma la X2 M35i si riscatta in autostrada con circa 7-7,5 l/100 km a 130 km/h, non male per una M da 300 cavalli.

In città ''beve''

FEELING SPORTIVO: DI SERIE La cura M per la X2 include anche le sospensioni adattive M Sport con assetto ribassato di 15 millimetri, braccetti specifici e barre antirollio più rigide. Lo sterzo è il Servotronic che adatta lo sforzo in base alla velocità con un rapporto piuttosto diretto. Se tutte le BMW hanno dalla loro la piacevolezza di guida, la capacità di infilarsi nelle curve con naturalezza e semplicità, la versione M della X2 non difetta ed esalta queste qualità. L’assetto è sostenuto, non rigido e nemmeno scomodo, si sente la strada ma senza fastidio. Lo sterzo è piuttosto diretto e veloce, e altrettanto preciso per infilarmi nelle curve senza pensarci troppo, senza rallentare dove con altre auto non mi fiderei troppo. Dei cerchi da 21”, optional, non sento il bisogno, idem dei freni M Compound, anch’essi optional, equipaggiamenti a cui penserei se volessi portare la X2 M35i in pista, altrimenti i freni sono eccellenti quanto l’assetto nella configurazione standard.

Su strada aperta è agile e divertente come ogni BMW M

La BMW X2 M35i xDrive costa 63.600 euro, a cui vale la pena aggiungere il Premium Package che, con 1.800 euro, completa la dotazione con nove optional tra cui i fari adattivi con abbaglianti automatici, i vetri a isolamento acustico, il caricatore wireless per lo smartphone e il Comfort Access System per accedere all'auto con smartphone e smartwatch. Per i sedili riscaldabili si spendono 360 euro e 210 euro per il volante riscaldabile. Il tetto apribile panoramico non apribile costa 1.350 euro.

Pubblicato da M.A. Corniche, 23/06/2024