BMW M5 Touring 2027, facelift in arrivo per la super station wagon di Monaco

16/02/26

BMW M5 Touring 2027 si prepara al facelift: nuove foto spia cominciano a svelare parte del design aggiornato.

Il facelift della BMW M5 Touring, atteso per l’anno modello 2027, sembra aver fatto un passo indietro verso forme più tradizionali, limitandosi a qualche richiamo “di famiglia” senza stravolgere l’identità della super wagon bavarese.

All’inizio aveva fatto discutere per un frontale fortemente ispirato al linguaggio stilistico Neue Klasse, ma le ultime foto spia raccontano una storia leggermente diversa.

Il prototipo immortalato in configurazione station wagon mostra un frontale rivisto nei dettagli: i gruppi ottici sono ora più sottili e affilati, mentre le classiche griglie a doppio rene evolvono nel disegno ma restano fedeli a un design tutto sommato tradizionale.

BMW M5 Touring 2027, il frontale

A colpire è soprattutto l’enfasi sulla larghezza, sottolineata da una nuova fascia inferiore con prese d’aria verticali ben marcate, che accentuano l’impronta muscolare dell’auto.

Al posteriore, sotto la camuffatura, si intravedono paraurti ridisegnati e i quattro terminali di scarico che confermano senza mezzi termini la vocazione M.

Anche i fanali posteriori saranno nuovi e, come quelli anteriori, punteranno su una firma luminosa più orizzontale per allargare visivamente la coda.

BMW M5 Touring 2027, nuove le luci posteriori

Gli interni, ancora pesantemente coperti, lasciano intuire una rivoluzione tecnologica più che stilistica. Secondo le indiscrezioni, BMW starebbe preparando l’arrivo del sistema di infotainment derivato dalla iX3, completo della nuova Panoramic Vision.

Si tratta di una proiezione estesa lungo tutta la base del parabrezza, pensata per creare uno spazio digitale condiviso tra guidatore e passeggero anteriore.

Con l’introduzione del BMW Operating System X, la M5 Touring dovrebbe dire addio al classico controller iDrive, sostituito da un’interfaccia incentrata su comandi vocali e touch, affiancata da nuovi comandi al volante più evoluti.

Il restyling dell’abitacolo dovrebbe includere anche un display centrale più grande e meglio integrato, uno head-up display tridimensionale opzionale e, secondo alcune voci, persino uno schermo dedicato al passeggero.

BMW M5 Touring 2027, vista laterale

Non solo tecnologia: l’aggiornamento porterà con sé materiali più ricercati e finiture ancora più premium. Le informazioni preliminari parlano di una carriera commerciale che si estenderà fino alla metà del 2032, con la conferma del V8 sotto il cofano. Per il debutto del facelift sono attesi anche nuovi colori per la carrozzeria.

Sotto il profilo tecnico, il cuore resta il noto V8 biturbo 4.4 S68, che in Europa ha perso qualche cavallo in vista delle normative Euro 7. Una perdita compensata, almeno in parte, dall’evoluzione del sistema elettrico e del software della batteria.

Al momento, la potenza complessiva del modello attuale è pari a 727 CV e la coppia massima raggiunge i 1.000 Nm: numeri che permettono alla M5 Touring di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi.

Con il giusto pacchetto opzionale, la velocità massima può arrivare fino a 305 km/h: prestazioni da supercar, spazio da famiglia numerosa.

