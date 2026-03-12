Una foto anticipa cosa non manca a nuova BMW Serie 7

Esce il primo teaser di BMW Serie 7 edizione 2026 e indovina? Il doppio rene gigante è ancora lì, più squadrato, più luminoso, più… inevitabile.
A Monaco devono aver pensato che, se il mondo continua a lamentarsi, allora è un segno che la strada è quella giusta.
Scherzi a parte: l’immagine mostra una nuova firma luminosa più sottile e orizzontale, mentre sopravvivono al restyling i fari “split”, solo un filo più compatti. Il profilo laterale invece, dovrebbe rimanere quello di prima (foto sotto): lungo, imponente, da CEO che non vuole essere disturbato.
BMW Serie 7, l'iconica fiancata chilometrica
La vera novità è dentro: Serie 7 sarà la prima BMW attuale a ricevere i tech cluster della Neue Klasse, cioè la nuova architettura elettronica con Panoramic Vision, sistema operativo iDrive X (sta per ''10'' in numeri romani eh...) e i famosi “Superbrains”, i quattro cervelloni che gestiranno tutto, dal clima alla tua ansia da parcheggio.
Il Panoramic Vision come appare su nuova BMW iX3
Sotto, niente rivoluzioni: resta la piattaforma CLAR, con motori plug‑in, Diesel mild hybrid ed elettrici (i7).
Insomma, Neue Klasse sì, ma solo dove non si vede. E dove si vede, invece, il rene rimane: enorme, fiero, illuminato. Di fronte alle critiche, i designer non sono indietreggiati di un millimetro.
Debutto ufficiale ad Auto China, Pechino, fine aprile 2026. Dobbiamo prepararci a un’altra ondata di meme? Di sicuro, ci prepariamo a un’altra BMW che non chiede ''permesso'' per occupare spazio.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Serie 7 i7 xDrive50
|- / -
|126.500 €
|Serie 7 740d xDrive
|299 / 220
|128.500 €
|Serie 7 i7 xDrive50 M Sport
|- / -
|133.600 €
|Serie 7 750e xDrive
|490 / 360
|135.200 €
|Serie 7 740d xDrive M Sport
|299 / 220
|135.600 €
|Serie 7 i7 xDrive50 M Sport Pro
|- / -
|137.400 €
|Serie 7 740d xDrive M Sport Pro
|299 / 220
|139.400 €
|Serie 7 750e xDrive M Sport
|490 / 360
|142.300 €
|Serie 7 750e xDrive M Sport Pro
|490 / 360
|146.100 €
|Serie 7 i7 xDrive60
|- / -
|150.400 €
|Serie 7 i7 xDrive60 M Sport
|- / -
|157.500 €
|Serie 7 i7 xDrive60 M Sport Pro
|- / -
|161.300 €
|Serie 7 M760e xDrive
|571 / 420
|161.400 €
|Serie 7 M760e xDrive M Sport Pro
|571 / 420
|162.380 €
|Serie 7 i7 M70
|- / -
|183.900 €
|Serie 7 i7 M70 M Sport Pro
|- / -
|184.880 €
