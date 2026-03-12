Una foto anticipa cosa non manca a nuova BMW Serie 7

Esce il primo teaser di BMW Serie 7 edizione 2026 e indovina? Il doppio rene gigante è ancora lì, più squadrato, più luminoso, più… inevitabile.

A Monaco devono aver pensato che, se il mondo continua a lamentarsi, allora è un segno che la strada è quella giusta.



Scherzi a parte: l’immagine mostra una nuova firma luminosa più sottile e orizzontale, mentre sopravvivono al restyling i fari “split”, solo un filo più compatti. Il profilo laterale invece, dovrebbe rimanere quello di prima (foto sotto): lungo, imponente, da CEO che non vuole essere disturbato.

BMW Serie 7, l'iconica fiancata chilometrica

La vera novità è dentro: Serie 7 sarà la prima BMW attuale a ricevere i tech cluster della Neue Klasse, cioè la nuova architettura elettronica con Panoramic Vision, sistema operativo iDrive X (sta per ''10'' in numeri romani eh...) e i famosi “Superbrains”, i quattro cervelloni che gestiranno tutto, dal clima alla tua ansia da parcheggio.

Il Panoramic Vision come appare su nuova BMW iX3

Sotto, niente rivoluzioni: resta la piattaforma CLAR, con motori plug‑in, Diesel mild hybrid ed elettrici (i7).

Insomma, Neue Klasse sì, ma solo dove non si vede. E dove si vede, invece, il rene rimane: enorme, fiero, illuminato. Di fronte alle critiche, i designer non sono indietreggiati di un millimetro.

Debutto ufficiale ad Auto China, Pechino, fine aprile 2026. Dobbiamo prepararci a un’altra ondata di meme? Di sicuro, ci prepariamo a un’altra BMW che non chiede ''permesso'' per occupare spazio.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/03/2026