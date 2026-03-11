BMW X1 e iX1: foto, rendering e anticipazioni del facelift ispirato alla iX3

A Monaco è in preparazione un aggiornamento sostanzioso per la BMW X1 e la sorella elettrica iX1. Le prime anticipazioni parlano chiaro: il piccolo SUV della Casa tedesca si rifà il look ispirandosi al design della Neue Klasse dell’iX3. Il facelift arriverà tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027, portando con sé novità estetiche e tecnologiche importanti.
Nuova BMW iX1, il nuovo frontale Neue Klasse
Design che guarda avanti
Le prime foto spia della iX1 elettrica sotto pesante camuffamento mostrano già i nuovi dettagli: calandra con doppio rene alto e sottile e fari completamente ridisegnati, collegati da pannelli contrastanti che potrebbero avere retroilluminazione.
Il frontale chiuso dell’elettrica integra poi un’apertura inferiore per il sensore dell’Adaptive Cruise Control e per il raffreddamento, mentre il sottoscocca piatto si estende fino al paraurti posteriore.
Anche al posteriore ci sono novità: paraurti leggermente rivisto e nuovi gruppi ottici, probabilmente ancora prototipali, ma che anticipano la direzione stilistica del facelift. Il tutto completato da pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, tipici delle versioni elettriche.
Interni e tecnologia Neue Klasse
La piattaforma resterà la UKL2, con trazione anteriore predominante, ma gli interni vedranno un’importante evoluzione. Dal grande display Panoramic Vision che attraversa la plancia al volante dal design insolito e alla riduzione dei comandi fisici, il cockpit della nuova X1 e della iX1 sarà più digitale e futuristico, avvicinandosi alla filosofia della Neue Klasse.
L’iX1 beneficerà anche delle batterie e dei componenti elettrici di nuova generazione, utili a incrementare autonomia e prestazioni. Questi stessi sviluppi saranno sfruttati anche per le versioni ibride, mild o plug-in, della X1 tradizionale.
Motori e gamma
La X1 attuale condivide componenti con X2, Serie 2 Active Tourer e Mini Countryman. Con l’avvento delle norme Euro 7, è probabile che BMW aggiorni tutti i motori a quattro cilindri e mantenga l’offerta di due ibride plug-in e due elettriche per la X1, puntando a un mix di prestazioni e sostenibilità.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|X1 18i sDrive
|136 / 100
|42.200 €
|X1 iX 20 eDrive BEV Special Edition
|- / -
|43.000 €
|X1 18i sDrive X-Line
|136 / 100
|44.870 €
|X1 18d sDrive
|150 / 110
|44.900 €
|X1 20i sDrive
|170 / 125
|44.900 €
|X1 18i sDrive MSport
|136 / 100
|46.150 €
|X1 25e xDrive PHEV Special Edition
|136 / 100
|46.500 €
|X1 20d sDrive
|163 / 120
|46.900 €
|X1 18d sDrive X-Line
|150 / 110
|47.570 €
|X1 20i sDrive X-Line
|170 / 125
|47.570 €
|X1 iX 20 eDrive BEV
|- / -
|47.900 €
|X1 18d sDrive MSport
|150 / 110
|48.850 €
|X1 20i sDrive MSport
|170 / 125
|48.850 €
|X1 20d xDrive
|163 / 120
|49.400 €
|X1 20d sDrive X-Line
|163 / 120
|49.750 €
|X1 18i sDrive MSport Pro
|136 / 100
|49.850 €
|X1 23i xDrive
|218 / 160
|50.600 €
|X1 iX 20 eDrive BEV X-Line
|- / -
|50.750 €
|X1 20d sDrive MSport
|163 / 120
|50.850 €
|X1 iX 20 eDrive BEV MSport
|- / -
|51.850 €
|X1 20d xDrive X-Line
|163 / 120
|52.070 €
|X1 25e xDrive PHEV
|136 / 100
|52.100 €
|X1 18d sDrive MSport Pro
|150 / 110
|52.550 €
|X1 20i sDrive MSport Pro
|170 / 125
|52.550 €
|X1 23d xDrive
|211 / 155
|52.600 €
|X1 23i xDrive X-Line
|218 / 160
|53.270 €
|X1 20d xDrive MSport
|163 / 120
|53.350 €
|X1 23i xDrive MSport
|218 / 160
|54.550 €
|X1 20d sDrive MSport Pro
|163 / 120
|54.550 €
|X1 30e xDrive PHEV
|150 / 110
|54.700 €
|X1 25e xDrive PHEV X-Line
|136 / 100
|54.770 €
|X1 23d xDrive X-Line
|211 / 155
|55.270 €
|X1 iX 20 eDrive BEV MSport Pro
|- / -
|55.550 €
|X1 25e xDrive PHEV MSport
|136 / 100
|56.050 €
|X1 23d xDrive MSport
|211 / 155
|56.550 €
|X1 20d xDrive MSport Pro
|163 / 120
|57.050 €
|X1 30e xDrive PHEV X-Line
|150 / 110
|57.370 €
|X1 23i xDrive MSport Pro
|218 / 160
|58.250 €
|X1 30e xDrive PHEV MSport
|150 / 110
|58.650 €
|X1 iX 30 eDrive BEV
|- / -
|58.800 €
|X1 25e xDrive PHEV MSport Pro
|136 / 100
|59.750 €
|X1 23d xDrive MSport Pro
|211 / 155
|60.250 €
|X1 iX 30 eDrive BEV X-Line
|- / -
|61.470 €
|X1 30e xDrive PHEV MSport Pro
|150 / 110
|62.350 €
|X1 iX 30 eDrive BEV MSport
|- / -
|62.750 €
|X1 M35i xDrive
|300 / 221
|63.300 €
|X1 iX 30 eDrive BEV MSport Pro
|- / -
|66.450 €
|X1 M35i xDrive MSport Pro
|300 / 221
|67.000 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW X1 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni BMW X1