BMW X1 e iX1: foto, rendering e anticipazioni del facelift ispirato alla iX3

Scopri il facelift della BMW X1 e iX1 in arrivo tra 2026 e 2027: nuovo freontale ispirato alla iX3 Neue Klasse e interni hi-tech

A Monaco è in preparazione un aggiornamento sostanzioso per la BMW X1 e la sorella elettrica iX1. Le prime anticipazioni parlano chiaro: il piccolo SUV della Casa tedesca si rifà il look ispirandosi al design della Neue Klasse dell’iX3. Il facelift arriverà tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027, portando con sé novità estetiche e tecnologiche importanti.

Nuova BMW iX1, il nuovo frontale Neue Klasse

Design che guarda avanti

Le prime foto spia della iX1 elettrica sotto pesante camuffamento mostrano già i nuovi dettagli: calandra con doppio rene alto e sottile e fari completamente ridisegnati, collegati da pannelli contrastanti che potrebbero avere retroilluminazione.

Il frontale chiuso dell’elettrica integra poi un’apertura inferiore per il sensore dell’Adaptive Cruise Control e per il raffreddamento, mentre il sottoscocca piatto si estende fino al paraurti posteriore.

Anche al posteriore ci sono novità: paraurti leggermente rivisto e nuovi gruppi ottici, probabilmente ancora prototipali, ma che anticipano la direzione stilistica del facelift. Il tutto completato da pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, tipici delle versioni elettriche.

Nuova BMW iX1, vista laterale

Interni e tecnologia Neue Klasse

La piattaforma resterà la UKL2, con trazione anteriore predominante, ma gli interni vedranno un’importante evoluzione. Dal grande display Panoramic Vision che attraversa la plancia al volante dal design insolito e alla riduzione dei comandi fisici, il cockpit della nuova X1 e della iX1 sarà più digitale e futuristico, avvicinandosi alla filosofia della Neue Klasse.

L’iX1 beneficerà anche delle batterie e dei componenti elettrici di nuova generazione, utili a incrementare autonomia e prestazioni. Questi stessi sviluppi saranno sfruttati anche per le versioni ibride, mild o plug-in, della X1 tradizionale.

Nuova BMW iX1, il posteriore

Motori e gamma

La X1 attuale condivide componenti con X2, Serie 2 Active Tourer e Mini Countryman. Con l’avvento delle norme Euro 7, è probabile che BMW aggiorni tutti i motori a quattro cilindri e mantenga l’offerta di due ibride plug-in e due elettriche per la X1, puntando a un mix di prestazioni e sostenibilità.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/03/2026