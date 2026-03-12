Porsche "made in USA"? Perché non è più fantascienza

I dazi picchiano e qualcuno a Zuffenhausen inizia seriamente a chiedersi se non sia il caso di produrre in loco. I pro e contro

Per tutta una vita, la formula è stata semplice: Porsche progetta e costruisce in casa sua, poi spedisce nel mondo. Ma negli ultimi mesi, qualcosa sembra essersi incrinato. E non parliamo di un bullone fuori posto su una 911, bensì della strategia industriale globale della Cavallina.

Secondo diverse indiscrezioni e dichiarazioni emerse durante le ultime presentazioni finanziarie, Porsche starebbe infatti valutando - almeno in linea teorica - la possibilità di produrre in futuro negli Stati Uniti. Non una decisione imminente, ma un’ipotesi che fino a poco tempo fa sarebbe stata quasi sacrilega (tanto da averla smentita a più riprese).

L'ingresso della fabbrica Porsche di Zuffenhausen. In futuro, filiale negli USA?

Il motivo è sotto gli occhi di tutti: queste benedette tariffe.

Dallo scorso anno i dazi imposti dagli Stati Uniti sulle auto importate dall’Europa hanno iniziato a pesare, sui conti della Casa tedesca, in modo... significativo. Per capirci: nel 2025 Porsche, quanto a costi legati alle tariffe per le vetture esportate oltreoceano, ha dovuto assorbire circa 700 milioni di euro. Una sommetta destinata a rimanere simile anche nel 2026.

Il problema è strutturale: a differenza di altri Costruttori premium tedeschi come BMW e Mercedes, Porsche non produce alcuna auto negli Stati Uniti. Tutte le vetture vendute nel suo mercato più importante arrivano infatti dagli stabilimenti europei.

Ed è proprio qui che nasce il ragionamento.

Durante un incontro con gli investitori, il nuovo CEO Michael Leiters ha definito l’idea di una produzione americana “interessante”, benché estremamente complessa.

Produzione Porsche negli USA, il CEO Michael Leiters ora non lo esclude

Costruire una fabbrica non significherebbe solo alzare quattro muri: servirebbe creare una filiera completa di fornitori, logistica e componentistica locale, con investimenti che si misurerebbero in miliardi e tempi di realizzazione di diversi anni.

Insomma, non esattamente un progetto da approvare tra una riunione e l’altra.

Per ora, quindi, non c’è alcuna decisione concreta. Lo stesso Leiters ha chiarito che una fabbrica negli Stati Uniti non è attualmente sul tavolo operativo. Ma il fatto stesso che se ne torni a parlare, indica quanto il contesto stia cambiando.

E forse è proprio questo il punto più interessante della vicenda. Per un marchio che ha sempre fatto della produzione “made in Germany” una parte integrante del proprio mito, anche solo prendere in considerazione una Porsche costruita negli Stati Uniti racconta quanto il mondo dell’auto stia entrando in una nuova fase.

Una 911 ''made in USA?'' Impossibile. O quasi

Nessuno a Stoccarda vorrebbe udire una Taycan o una Panamera esprimersi con accento texano. Ma quando sul tavolo compaiono conti da centinaia di milioni di euro, anche le tradizioni più solide possono diventare - diciamo così - materia di discussione. Seguiremo gli sviluppi.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/03/2026