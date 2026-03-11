Porsche Carrera GT SC: il tuner californiano rilancia il mito della supercar analogica

A oltre vent’anni dal debutto, la Porsche Carrera GT continua ad attirare l’interesse di collezionisti e specialisti (guarda una Porsche Carrera GT speciale). E la Porsche Carrera GT SC (Sport Canepa) nasce da questo modello iconico della storia recente della casa tedesca, spesso definito l’ultima vera supercar analogica.
Una Porsche sempre più desiderata
Per chi desidera qualcosa di ancora più esclusivo, il tuner californiano ha sviluppato una versione speciale che combina restauro completo e raffinati interventi di tuning. Scopriamola insieme.
Porsche Carrera GT by Canepa: l'abitacolo personalizzato e il V10 aspirato posteriore
Debutto all’Amelia Island Concours
La Porsche Carrera GT SC è stata presentata durante l’Amelia Island Concours, uno degli eventi più prestigiosi per auto classiche e sportive negli Stati Uniti (guarda la homepage del concorso d’eleganza).
L’esemplare mostrato è rifinito nella tonalità Liquid Metal Green, con dettagli estetici pensati per esaltare le linee della Porsche. Tra gli elementi distintivi spiccano:
- roll bar personalizzato in fibra di carbonio a vista
- dettagli in carbonio opaco nel vano motore
- cornici dei fari e terminali di scarico nero lucido
- cerchi originali in magnesio a cinque razze
L’insieme mantiene il carattere della supercar analogica, aggiungendo tocchi contemporanei.
Porsche Carrera GT by Canepa: gli interni lussuosi con la classica leva del cambio di legno
Interni rivisitati con materiali esclusivi
Anche l’abitacolo della supercar è stato aggiornato. Il progetto di restauro sostituisce i materiali originali con pelle color crema e Alcantara, estese a gran parte delle superfici.
Restano invece alcuni elementi iconici della Porsche, come i dettagli in alluminio e fibra di carbonio e il celebre pomello del cambio in legno, simbolo della Carrera GT.
Porsche Carrera GT by Canepa: un momento del restauro della sportiva di Zuffenhausen
Aggiornamenti tecnici e sound più deciso
Sotto la carrozzeria, Canepa ha introdotto diversi interventi mirati. Il cuore resta il celebre V10 aspirato da 5,7 litri, lasciato invariato internamente ma abbinato a un nuovo scarico in acciaio inox che promette un suono più aggressivo e un leggero incremento di potenza.
Tra le modifiche principali:
- nuova frizione migliorata per durata e guidabilità
- sospensioni KW con assetto aggiornato
- sistema di sollevamento idraulico dell’asse anteriore
Porsche Carrera GT by Canepa: colore speciale, dettagli esclusivi e prezzi da amatore
Prezzi da collezionismo d’élite
Il progetto Porsche Carrera GT SC rappresenta solo l’inizio: Canepa (guarda la homepage di Canepa) ha già annunciato un secondo esemplare in sviluppo, mentre il mercato di questo modello classico continua a crescere, con quotazioni ormai tra i 3 e i 3,5 milioni di dollari.