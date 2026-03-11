Tuning

Porsche Carrera GT SC: il tuner californiano rilancia il mito della supercar analogica

Avatar di Alessandro Perelli, il 11/03/26

3 ore fa - Supersportiva tedesca rinasce con il restauro degli esperti americani

Gli specialisti di Canepa presentano la loro interpretazione della sportiva tedesca: refitting completo, dettagli di pregio e aggiornamenti tecnici per un esemplare esclusivo e... costoso

A oltre vent’anni dal debutto, la Porsche Carrera GT continua ad attirare l’interesse di collezionisti e specialisti (guarda una Porsche Carrera GT speciale). E la Porsche Carrera GT SC (Sport Canepa) nasce da questo modello iconico della storia recente della casa tedesca, spesso definito l’ultima vera supercar analogica.

Una Porsche sempre più desiderata

Per chi desidera qualcosa di ancora più esclusivo, il tuner californiano ha sviluppato una versione speciale che combina restauro completo e raffinati interventi di tuning. Scopriamola insieme.

Porsche Carrera GT by Canepa: l'abitacolo personalizzato e il V10 aspirato posteriore

Debutto all’Amelia Island Concours

La Porsche Carrera GT SC è stata presentata durante l’Amelia Island Concours, uno degli eventi più prestigiosi per auto classiche e sportive negli Stati Uniti (guarda la homepage del concorso d’eleganza).

L’esemplare mostrato è rifinito nella tonalità Liquid Metal Green, con dettagli estetici pensati per esaltare le linee della Porsche. Tra gli elementi distintivi spiccano:

  • roll bar personalizzato in fibra di carbonio a vista
  • dettagli in carbonio opaco nel vano motore
  • cornici dei fari e terminali di scarico nero lucido
  • cerchi originali in magnesio a cinque razze

L’insieme mantiene il carattere della supercar analogica, aggiungendo tocchi contemporanei.

Porsche Carrera GT by Canepa: gli interni lussuosi con la classica leva del cambio di legno

Interni rivisitati con materiali esclusivi

Anche l’abitacolo della supercar è stato aggiornato. Il progetto di restauro sostituisce i materiali originali con pelle color crema e Alcantara, estese a gran parte delle superfici.

Restano invece alcuni elementi iconici della Porsche, come i dettagli in alluminio e fibra di carbonio e il celebre pomello del cambio in legno, simbolo della Carrera GT.

Porsche Carrera GT by Canepa: un momento del restauro della sportiva di Zuffenhausen

Aggiornamenti tecnici e sound più deciso

Sotto la carrozzeria, Canepa ha introdotto diversi interventi mirati. Il cuore resta il celebre V10 aspirato da 5,7 litri, lasciato invariato internamente ma abbinato a un nuovo scarico in acciaio inox che promette un suono più aggressivo e un leggero incremento di potenza.

Tra le modifiche principali:

  • nuova frizione migliorata per durata e guidabilità
  • sospensioni KW con assetto aggiornato
  • sistema di sollevamento idraulico dell’asse anteriore

Porsche Carrera GT by Canepa: colore speciale, dettagli esclusivi e prezzi da amatore

Prezzi da collezionismo d’élite

Il progetto Porsche Carrera GT SC rappresenta solo l’inizio: Canepa (guarda la homepage di Canepa) ha già annunciato un secondo esemplare in sviluppo, mentre il mercato di questo modello classico continua a crescere, con quotazioni ormai tra i 3 e i 3,5 milioni di dollari.

VEDI ANCHE
In video: tempo Porsche Carrera GT e gomme moderne al Nurburgring
Porsche Carrera GT e pneumatici moderni, che risultato in pista! (Video)
Video POV: al volante della mitica Porsche Carrera GT
Che effetto fa guidare la Porsche Carrera GT? La risposta nel video POV
Porsche Carrera GT: in Arizona all'asta un modello del 2005
Porsche Carrera GT: all'asta in Arizona il gioiello da 612 CV
Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/03/2026
Tags
porsche carrera gtporschesupercartuningrestauro
Gallery
Logo Porsche
Porsche
Vedi anche