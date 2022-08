All'asta la 911 Carrera RS 2.7 di Paul Walker. Si parte da...

Appuntamento all'asta Mecum di Monterey dal 18 al 20 agosto. A quale cifra verrà battuta? L'auto, in questo caso, vale doppio...

Paul Walker amava le auto veloci. Sul set del franchise Fast and Furious, ma anche nella vita quotidiana. Paul Walker, in particolare, era un porschista doc. Ora la sua Porsche 911 Carrera RS 2.7 del 1973 finisce all'asta. Un'auto speciale, appartenuta a un personaggio speciale.

RECORD CAR Carrera RS 2.7 è il nomignolo di una Porsche molto preziosa e rara. Ispirata alla leggendaria vettura da corsa Porsche 917 regina di Le Mans, quando uscì dalla linea di montaggio nel 1973 era nientemeno che l'auto di produzione tedesca più veloce del pianeta. Il suo sei cilindri boxer da 2,7 litri sviluppava 210 cv, l'ago del tachimetro si fermava a quota 239 km/h, lo 0-100 km/h veniva coperto in 6,3 secondi, che per l'epoca non era affatto male.

MILION DOLLAR PORSCHE Di Carrera RS 2.7 ne solo state realizzate solo 1.580 unità, tuttavia l'esemplare appartenuto a Paul Walker dovrebbe valere ancor di più del solito, e poco importa che abbia 93.774 km sul groppone. Quanto valga esattamente, lo sapremo presto: l'auto verrà battuta all'asta all'evento Mecum di Monterey che si terrà dal 18 al 20 agosto. Le stime oscillano da 1 milione di dollari a 1,25 milioni di dollari. Eh già...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/08/2022