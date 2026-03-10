Porsche allarga la famiglia: tra Cayenne standard e Turbo si piazza la S Electric

Con la Porsche Cayenne S Electric, la casa di Zuffenhausen amplia la famiglia del suo grande SUV 100% a batterie.

Una nuova variante nella gamma Cayenne Electric

Questo modello si colloca tra la versione base e la più potente Turbo, (guarda Porsche Cayenne Turbo Electric) proponendo un maggiore bilanciamento tra prestazioni elevate e versatilità. Come spesso accade nella gamma Porsche (guarda la homepage di Porsche Italia), la variante più interessante non è necessariamente l’ammiraglia, ma quella che combina potenza e usabilità quotidiana.

Porsche Cayenne S Electric: al debutto la variante intermedia fra modello standard e Turbo

Prestazioni da sportiva per il SUV a corrente

La Porsche Cayenne S Electric utilizza una configurazione a doppio motore con trazione integrale. In condizioni standard sviluppa 544 CV (400 kW), ma con il Launch Control attivato la potenza sale fino a 666 CV (490 kW). Numeri che permettono a questo SUV elettrico di raggiungere i 250 km/h di velocità massima.

Il confronto con la versione base sottolinea il salto prestazionale: la Cayenne Electric standard si ferma a 442 CV. Grazie alla funzione overboost, la Porsche Cayenne S Electric accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

Porsche Cayenne S Electric: potenza massima di 666 CV con overboost e Launch Control

Tecnologia e ricarica ultra rapida

Tra gli optional disponibili figurano sistemi avanzati come Porsche Active Ride, Porsche Torque Vectoring Plus e i freni Porsche Ceramic Composite. Il pacchetto Sport Chrono introduce anche la funzione push-to-pass, che aggiunge altri 122 CV per dieci secondi.

Il SUV tedesco sfrutta una batteria da 113 kWh. Collegata a una colonnina ad alta potenza, la ricarica dal 10 all’80% richiede meno di 16 minuti. Il sistema supporta infatti una potenza massima di 400 kW, anche se Porsche non ha ancora comunicato l’autonomia ufficiale.

Porsche Cayenne S Electric: abitacolo sportivo rifinito con cura e grande eleganza

Design e personalizzazione esclusiva

Sul piano estetico, la Porsche Cayenne S Electric si distingue per dettagli specifici come le finiture Volcano Grey Metallic sui paraurti e i cerchi Cayenne S Aero da 20 pollici. All’interno debutta il nuovo “Pacchetto Stile Interni”, sviluppato da Porsche Exclusive Manufaktur, con pelle nera, accenti verdi e cuciture coordinate.

Secondo il configuratore italiano, il prezzo della Porsche Cayenne S Electric parte da 130.753 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/03/2026